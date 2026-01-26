Олимпийски шампион твърди, че се състезава срещу допингирани биатлонисти

Oлимпийският шампион по биатлон Себастиан Самуелсон е убеден, че се състезава срещу спортисти, които употребяват допинг.

„Мисля, че два или три процента от спортистите употребяват или са употребявали допинг. Случаи на допинг има и би било странно да очакваме всички внезапно да спрат да взимат забранени вещества. Абсолютно съм убеден, че се състезавам срещу хора, които употребяват допинг“, каза шведът пред телевизия SVT.

Биатлонистът коментира резултатите от проучване сред скандинавски спортисти по зимни спортове, което установи, че половината от анкетираните никога не са се подлагали на извън състезателни допинг тестове между 1 септември 2024-а и 1 септември 2025-а. Проучването е проведено от телевизионните канали SVT, NRK, Yle и DR.

„Това не е ок, трябва да се правят повече тестове. В същото време тази тенденция се наблюдава от няколко години и се чудя защо се случва това“, допълни Самуелсон.

Шведът има златен медал с щафетата на своята страна и сребро в преследването от Игрите в Пьончан 2018.

