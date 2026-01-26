Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийски шампион твърди, че се състезава срещу допингирани биатлонисти

Олимпийски шампион твърди, че се състезава срещу допингирани биатлонисти

  • 26 яну 2026 | 18:10
  • 404
  • 0
Олимпийски шампион твърди, че се състезава срещу допингирани биатлонисти

Oлимпийският шампион по биатлон Себастиан Самуелсон е убеден, че се състезава срещу спортисти, които употребяват допинг.

„Мисля, че два или три процента от спортистите употребяват или са употребявали допинг. Случаи на допинг има и би било странно да очакваме всички внезапно да спрат да взимат забранени вещества. Абсолютно съм убеден, че се състезавам срещу хора, които употребяват допинг“, каза шведът пред телевизия SVT.

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна за оттегляне
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна за оттегляне

Биатлонистът коментира резултатите от проучване сред скандинавски спортисти по зимни спортове, което установи, че половината от анкетираните никога не са се подлагали на извън състезателни допинг тестове между 1 септември 2024-а и 1 септември 2025-а. Проучването е проведено от телевизионните канали SVT, NRK, Yle и DR.

„Това не е ок, трябва да се правят повече тестове. В същото време тази тенденция се наблюдава от няколко години и се чудя защо се случва това“, допълни Самуелсон.

Шведът има златен медал с щафетата на своята страна и сребро в преследването от Игрите в Пьончан 2018.

Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа
Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Линдзи Вон: Завръщането на кралицата

Линдзи Вон: Завръщането на кралицата

  • 26 яну 2026 | 13:55
  • 1455
  • 0
Българин е втори в света на ски бягане

Българин е втори в света на ски бягане

  • 26 яну 2026 | 13:11
  • 620
  • 1
Новобранец вкара три гола и запази живи надеждите на Анахайм за плейофите в НХЛ

Новобранец вкара три гола и запази живи надеждите на Анахайм за плейофите в НХЛ

  • 26 яну 2026 | 12:49
  • 386
  • 0
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна за оттегляне

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна за оттегляне

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 1258
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 26 яну 2026 | 08:37
  • 641
  • 0
България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

  • 25 яну 2026 | 22:08
  • 3973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 39062
  • 66
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 40302
  • 20
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 11176
  • 4
Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

Веласкес: Левски има само една титла за 16 години, затова трябва да дадем всичко, за да спечелим Суперкупата

  • 26 яну 2026 | 18:30
  • 1172
  • 1
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 21344
  • 5
Очаквайте на живо: Кой ще излезе победител в голямото дерби във Варна?

Очаквайте на живо: Кой ще излезе победител в голямото дерби във Варна?

  • 26 яну 2026 | 18:10
  • 779
  • 0