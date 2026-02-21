Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

  • 21 фев 2026 | 09:05
  • 424
  • 0
Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева проведе работни срещи в Милано с членове на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет (МОК) и с президентите на три от най-големите световни федерации – по фигурно пързаляне, бокс и гимнастика.

Лечева разговаря с Ким Дже-йол, президент на Международния съюз по кънки (ISU) и член на МОК, който по време на 145-а сесия на организацията, непосредствено преди началото на Игрите в Милано-Кортина 2026, бе избран за член на Изпълнителното бюро на централата.

Ким, който е президент на Samsung Global Research, е бил заместник-председател на Организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Пьончан 2018 и ръководител на южнокорейската делегация на 22-рите Зимни олимпийски игри в Сочи 2014.

Ким Дже-йол прие Лечева в "Къщата на ISU", в която гостите на Игрите могат да гледат на големи екрани всичко най-интересно от ледените спортове.

Председателят на БОК подари на своя домакин почетен плакет. Двамата обсъдиха огромния зрителски интерес към фигурното пързаляне, големите изненади на олимпийския турнир, възможностите за развитие, различните медийни платформи и дигитализация, присъствието на спортистите в социалните мрежи и популяризирането на спорта чрез тях. Лечева разказа и свои лични спомени и преживявания от посещенията си в Република Корея.

Преди това Весела Лечева се срещна с новия президент на Световния бокс - Генадий Головкин, който през ноември той оглави World Boxing. Головкин е и президент на Казахстанския олимпийски комитет.

World Boxing е нова структура, чиято цел е да бъде запазен бокса в олимпийската програма.

Лечева имаше възможност да разговаря още с вицепрезидента на МОК Навал ел Мутавакел, както и с президента на Международната федерация по гимнастика (FIG) и член на МОК Моринари Ватанабе.

Тя отново ще бъде в Антхолц-Антерселва днес, за да проследи последното българско участие на Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт на биатлона на зимните Игри Милано-Кортина 2026.

Състезанието започва в 15:15 часа, а на него ще присъства и служебният спортен министър Димитър Илиев, който вчера пристигна в Италия, а в неделя ще бъде сред официалните гости на церемонията по закриването на Олимпиадата във Верона.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Три българки се класираха сред най-добрите 32 на Европейското първенство на сабя за кадетки

Три българки се класираха сред най-добрите 32 на Европейското първенство на сабя за кадетки

  • 21 фев 2026 | 01:21
  • 1257
  • 0
Давид Иванов не стигна до финала на кон с гривни на Световната купа в Котбус

Давид Иванов не стигна до финала на кон с гривни на Световната купа в Котбус

  • 19 фев 2026 | 21:27
  • 661
  • 0
Пети финал за България от Европейското първенство по стрелба с лък в зала

Пети финал за България от Европейското първенство по стрелба с лък в зала

  • 19 фев 2026 | 19:08
  • 955
  • 0
Иван Пешев към Димитър Илиев: Изпращаме една успешна година

Иван Пешев към Димитър Илиев: Изпращаме една успешна година

  • 19 фев 2026 | 14:15
  • 795
  • 1
Тъжен ден за шахмата: Отиде си "Най-добрият на Запада"

Тъжен ден за шахмата: Отиде си "Най-добрият на Запада"

  • 19 фев 2026 | 12:32
  • 2174
  • 1
България е с трима състезатели в мачовете за медали от Европейското първенство по стрелба с лък

България е с трима състезатели в мачовете за медали от Европейското първенство по стрелба с лък

  • 19 фев 2026 | 06:42
  • 1992
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 921
  • 0
Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

  • 21 фев 2026 | 09:49
  • 3227
  • 6
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 6190
  • 44
Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

  • 21 фев 2026 | 07:30
  • 2633
  • 0
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 8194
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 3731
  • 0