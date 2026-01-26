Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна за оттегляне

Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна, че може да се оттегли от спорта веднага след Зимните олимпийски игри следващия месец.

След Игрите в Милано-Кортина през март ще има още три кръга от Световната купа, но 31-годишната Пройс може да не участва.

„Може би това бяха последните ми състезания от Световната купа. Затова съм щастлива да бъда тук отново“, каза тя пред ARD след старта в Нове Место (Чехия) в неделя.

Тя се класира трета в индивидуалната надпревара в петък, но 13-а в масовия старт в неделя. Пройс се бори през целия сезон, за да повтори успеха си от последната кампания, като към проблемите й се добави и коронавирусна инфекция.

Спортистка номер 1 на Германия за 2025-а има и две златни медала от Световно първенство и един бронзов от Олимпиада с щафетата през 2022 година, пише ДПА.

Спортният директор на германския тим Феликс Битерлинг коментира: „Трябва да се гледа на нещата в контекст. Франци имаше състезание, от което не беше доволна и което, разбира се, беше си представяла по различен начин. Олимпийските игри и спечелването на индивидуален медал са последната цел в кариерата й“.

Олимпийските състезания по биатлон започват в Антерселва на 8 февруари.