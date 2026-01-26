Популярни
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна за оттегляне

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 584
  • 0
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна, че може да се оттегли от спорта веднага след Зимните олимпийски игри следващия месец.

След Игрите в Милано-Кортина през март ще има още три кръга от Световната купа, но 31-годишната Пройс може да не участва.

„Може би това бяха последните ми състезания от Световната купа. Затова съм щастлива да бъда тук отново“, каза тя пред ARD след старта в Нове Место (Чехия) в неделя.

Тя се класира трета в индивидуалната надпревара в петък, но 13-а в масовия старт в неделя. Пройс се бори през целия сезон, за да повтори успеха си от последната кампания, като към проблемите й се добави и коронавирусна инфекция.

Спортистка номер 1 на Германия за 2025-а има и две златни медала от Световно първенство и един бронзов от Олимпиада с щафетата през 2022 година, пише ДПА.

Спортният директор на германския тим Феликс Битерлинг коментира: „Трябва да се гледа на нещата в контекст. Франци имаше състезание, от което не беше доволна и което, разбира се, беше си представяла по различен начин. Олимпийските игри и спечелването на индивидуален медал са последната цел в кариерата й“.

Олимпийските състезания по биатлон започват в Антерселва на 8 февруари.

