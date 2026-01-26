Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. От 868$ до 480 000$ за няма и два месеца

От 868$ до 480 000$ за няма и два месеца

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 574
  • 0
От 868$ до 480 000$ за няма и два месеца

Мадисън Инглис се превърна в голямата сензация на женския турнир в Australian Open, след като геройски премина от квалификациите чак до осминафиналите, преди да отстъпи на световната номер 2 Ига Швьонтек.

Невероятният рейд на 28-годишната австралийка промени живота ѝ в множество аспекти, като освен със световна слава, тя се сдоби и с животопроменяща част от наградния фонд.

Инглис заслужи цели 480 000 долара за страхотното си представяне в Мелбърн, което може да не звучи много за звезди като Швьонтек и Арина Сабаленка, например, но за световната 168 сумата е космическа.

Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа
Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа

За сравнение - последните три чека на Инглис от турнирите преди участието ѝ на Australian Open са били: 868 долара (от W50 Бризбън), 1356 долара (W75 в Сидни) и 7086 долара (W75 в Плейфорд).

Инглис се очаква да се изкачи с около 55 места в световната ранглиста след края на турнира от "Големия шлем" в Мелбърн.

Следвай ни:

Още от Тенис

Отново променят програмата на Australian Open заради жегата

Отново променят програмата на Australian Open заради жегата

  • 26 яну 2026 | 14:00
  • 298
  • 0
Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис

Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис

  • 26 яну 2026 | 13:36
  • 1703
  • 0
Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа

Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа

  • 26 яну 2026 | 12:35
  • 522
  • 0
Синер не спира да мачка в Мелбърн и изравни постижение на Григор Димитров

Синер не спира да мачка в Мелбърн и изравни постижение на Григор Димитров

  • 26 яну 2026 | 11:54
  • 3148
  • 0
Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки на Australian Open

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 10:38
  • 709
  • 0
Илие Настасе: Българският тенис се развива в правилна посока

Илие Настасе: Българският тенис се развива в правилна посока

  • 26 яну 2026 | 10:29
  • 750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 29399
  • 47
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 30506
  • 11
ЦСКА 1948 1:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 1:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

  • 26 яну 2026 | 14:42
  • 1809
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 18285
  • 3
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 17657
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 11977
  • 2