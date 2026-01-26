От 868$ до 480 000$ за няма и два месеца

Мадисън Инглис се превърна в голямата сензация на женския турнир в Australian Open, след като геройски премина от квалификациите чак до осминафиналите, преди да отстъпи на световната номер 2 Ига Швьонтек.

Невероятният рейд на 28-годишната австралийка промени живота ѝ в множество аспекти, като освен със световна слава, тя се сдоби и с животопроменяща част от наградния фонд.

Инглис заслужи цели 480 000 долара за страхотното си представяне в Мелбърн, което може да не звучи много за звезди като Швьонтек и Арина Сабаленка, например, но за световната 168 сумата е космическа.

За сравнение - последните три чека на Инглис от турнирите преди участието ѝ на Australian Open са били: 868 долара (от W50 Бризбън), 1356 долара (W75 в Сидни) и 7086 долара (W75 в Плейфорд).

Инглис се очаква да се изкачи с около 55 места в световната ранглиста след края на турнира от "Големия шлем" в Мелбърн.