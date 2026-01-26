Ахметджан Ершимшек: Мачовете в Шампионската лига са незаменим опит за отбора

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек е на мнение, че неговият отбор израства с всеки изигран мач в Шампионската лига по волейбол за жени. Той даде пресконференция преди последното домакинство на тима му в група Е от турнира срещу полския Девелопрес (Жешув). На брифинга в зала "Колодрума" присъстваха и състезателките Кая Николова и Дияна Борисова.

След четири изиграни срещи българският шампион заема третата позиция в класирането на група Е с 4 точки в актива си и една постигната победа. Девелопрес дели първата позиция с германския Палмберг (Шверин) с по 9 точки.

„За нас в момента е доста натоварен период. Вчера изиграхме един много важен мач срещу Левски и днес ще направим една добра, но кратка тренировка, защото физически трябва да сме подготвени. Психологически сме готови. Знаем как да играем такива мачове и харесваме да сме част от Шампионската лига”, заяви Ершимшек.

„Доволен съм как играем с изключение на последния ни двубой в Шампионската лига. Всеки мач за нас е един много добър опит. Нашата игра се развива, което ме прави щастлив, защото за всеки е мечта да играе в Шампионската лига. Независимо, че понякога губим, това е незаменим опит за отбора. Разбира се, ако накрая постигнем целта си – ще бъдем още по-щастливи”, обясни още турският специалист.

„Ако гледаме мачовете на Девелопрес до момента – когато играят като гости, леко се затрудняват. Надявам се, че утре ще успеем да ги затрудним. Несъмнено те са най-силният отбор в нашата група. Ще бъде труден мач, но аз вярвам в нашия отбор и съм сигурен, че ще се борим докрай. Спечелихме един гейм при гостуването на Девелопрес в първия ни двубой от групата. Това е много важно за нас в стремежа ни да преминем напред. Както казах, започваме да играем по-добре. Винаги първият мач е труден за изиграване, независимо от състезанието. Вярвам се, че утре можем да се справим по-добре от гостуването в Полша“, завърши Ахметджан Ершимшек.

Центърът Кая Николова акцентира върху сервиса и посрещането като ключови елементи в предстоящия сблъсък.

„Момичетата са много мотивирани за мача утре. Всяка от нас се старае да тренира по най-добрия възможен начин, да спазваме указанията и да се раздаваме на сто процента. Винаги сервисът и посрещането са важни. Ако имаме силен сервис, цялата ни игра се успокоява. Винаги публиката дава една изключително голяма мотивация и подкрепа. Те са седмият играч на полето”, заяви тя.

Посрещачката Дияна Борисова пък призна, че всеки един подобен двубой помага на "жълто-сините" да се усъвършенстват.

Шампионът Марица (Пловдив) се справи с вицешампиона Левски в София

„Чувствам се много добре. Винаги има вълнение преди тези мачове. Посрещането е един основен елемент, който ако успеем да овладеем, ще разкъсаме тяхната блокада и така ще улесним нашата игра. Това за мен са мачове, които могат да ни усъвършенстват още повече“, каза Борисова.

От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

Марица приема Девелопрес на 27 януари (вторник) от 18:30 часа в зала "Колодрума".