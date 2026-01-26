Популярни
От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

  • 26 яну 2026 | 11:33
  • 186
  • 0

Шампионът на България при жените Марица (Пловдив) отрече възможността националката Борислава Съйкова да премине в италианския Талмасонс.

Борислава Съйкова ще продължи кариерата си в Италия
Борислава Съйкова ще продължи кариерата си в Италия

“Във връзка с появила се в медийното пространство информация относно трансфер на волейболистката на Жълто-сините Борислава Съйкова в италианския клуб Талмасонс, ВК Марица (Пловдив) заявява, че тази информация не отговаря на истината.
Борислава Съйкова има действащ договор с Марица и към настоящия момент няма да премине в друг клуб.
Клубът призовава медиите и феновете да се доверяват единствено на информация, публикувана чрез официалните канали на ВК Марица (Пловдив)”, написаха от ВК Марица.

