От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

Шампионът на България при жените Марица (Пловдив) отрече възможността националката Борислава Съйкова да премине в италианския Талмасонс.

“Във връзка с появила се в медийното пространство информация относно трансфер на волейболистката на Жълто-сините Борислава Съйкова в италианския клуб Талмасонс, ВК Марица (Пловдив) заявява, че тази информация не отговаря на истината.

Борислава Съйкова има действащ договор с Марица и към настоящия момент няма да премине в друг клуб.

Клубът призовава медиите и феновете да се доверяват единствено на информация, публикувана чрез официалните канали на ВК Марица (Пловдив)”, написаха от ВК Марица.