  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионът Марица (Пловдив) се справи с вицешампиона Левски в София

Шампионът Марица (Пловдив) се справи с вицешампиона Левски в София

  • 25 яну 2026 | 15:23
  • 535
  • 1

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) започна с победа втория полусезон в Националната волейболна лига Демакс. Жълто-сините бяха убедителни при гостуването си на Левски и постигнаха чист успех с 3:0 (25:18, 25:21 и 25:15).

Така пловдивчанки събраха пълен актив от 30 точки на върха в класирането на първенството и отвориха разлика от 6 точки пред Левски, който продължава да заема втората позиция.

Двубоят в столицата започна отлично за Жълто-сините, които спечелиха седем от първите осем разигравания и рано в хода на първата част се откъснаха напред в резултата с 11:5. Стигна се до 19:10 в полза на маричанки и те нямаха затруднения да вземат гейма с 25:18.

В началото на втория състезателките на Ахметджан Ершимшек трябваше да наваксват изоставане от 5 точки при 10:5 в полза на Левски. Пловдивчанки се справиха и изравниха до 11:11. Последва битка точка за точка до 18:17 в полза на шампионките, но в решителните моменти Марица показа своята класа и затвори гейма с атака на Ива Дудова за 25:21.

Третата част стартира равностойно. След 9:8 обаче маричанки направиха серия от 5 безответни точки и се откъснаха с 14:8. Това пречупи съпротивителните сили на Сините, които не успяха да отговорят на предизвикателството и Марица наложи волята си, за да се поздрави с крайния успех след убедителното 25:15 в третия гейм.

Най-резултатна за победата на Жълто-сините бе Ива Дудова с 15 точки, а Борислава Съйкова добави 13. С 10 пък завърши Ванеса Агбортаби.

В следващия си мач волейболистките на Ахметджан Ершимшек посрещат полския шампион Девелопрес Жешув в петия си двубой от група Е на Шампионската лига. Мачът е на 27 януари (вторник) от 18:30 часа в Колодрума.

Снимки: Startphoto

