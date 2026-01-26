Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 в първия полусезон в Русия

Феновете на волейбола избраха най-добрите състезатели по позиции за първия полусезон от Суперлигата за мъже.
19-годишният световен вицешампион с България и плеймейкър на Локомотив (Новосибирск) Симеон Николов бе избран категорично за №1 при разпределителите с 55% от гласовете.
Втори в класацията е бившият разпределител на родния Монтана, а сега на Зенит (Казан) Константин Абаев с 23%. Трето място е за Роман Порошин от Белогорие с 10%.
Първоначално експертите на Суперлигата на Русия, сред които е и олимпийският шампион от Лондон 2012 Александър Волков избраха кандидатите на всяка позиция.
От 21 до 25 януари феновете гласуваха на телеграма-канала на Суперлигата, а от 26 до 29 януари, треньорите от Суперлигата ще дадат своето окончателно мнение, кои състезатели да попаднат в Символичния отбор, като се ръководят и от гласовете на почитателите на волейбола.
Гласуването на специалистите няма да бъде явно, а при равенство в гласовете, то последната дума за определяне на отбора ще има селекционера на националния отбор на Русия Константин Брянский.
Точният състав на Символичния отбор на първия полусезон ще стане ясен на 30 януари.