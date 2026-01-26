Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 в първия полусезон в Русия

Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 в първия полусезон в Русия

  • 26 яну 2026 | 13:25
  • 1612
  • 1

Феновете на волейбола избраха най-добрите състезатели по позиции за първия полусезон от Суперлигата за мъже.

19-годишният световен вицешампион с България и плеймейкър на Локомотив (Новосибирск) Симеон Николов бе избран категорично за №1 при разпределителите с 55% от гласовете.

Втори в класацията е бившият разпределител на родния Монтана, а сега на Зенит (Казан) Константин Абаев с 23%. Трето място е за Роман Порошин от Белогорие с 10%.

Първоначално експертите на Суперлигата на Русия, сред които е и олимпийският шампион от Лондон 2012 Александър Волков избраха кандидатите на всяка позиция.

Дайте едно рамо на Мони Николов!
Дайте едно рамо на Мони Николов!

От 21 до 25 януари феновете гласуваха на телеграма-канала на Суперлигата, а от 26 до 29 януари, треньорите от Суперлигата ще дадат своето окончателно мнение, кои състезатели да попаднат в Символичния отбор, като се ръководят и от гласовете на почитателите на волейбола.

Гласуването на специалистите няма да бъде явно, а при равенство в гласовете, то последната дума за определяне на отбора ще има селекционера на националния отбор на Русия Константин Брянский.

Точният състав на Символичния отбор на първия полусезон ще стане ясен на 30 януари.

