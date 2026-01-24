Дайте едно рамо на Мони Николов!

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов може да спечели една от най-сериозните индивидуални награди в Русия – място в Идеалния отбор на първия полусезон в Суперлигата.

При оставащи 2 дни до края на гласуването на сред феновете на волейбола, 19-годишният Мони Николов е лидер в своя пост, към момента.

По решение на Всерусийската федерация по волейбол (ВФВ) през сезон 2025/2026 се провежда избор на Символичен отбор на първия полусезон в мъжката Суперлига. Процедурата включва няколко етапа – подбор на кандидатите от експерти на Суперлигата, фенско гласуване в официалния канал на лигата и финално решение на старши треньорите на 16-те отбора, като при равенство последната дума ще има селекционерът на националния отбор на Русия - Константин Брянский.

Към този момент Симеон Николов оглавява класацията при разпределителите с 53% от всички гласове, оставяйки зад себе си имена от ранга на Константин Абаев - Зенит (Казан) и Павел Панков - Динамо (Москва).

Преднината е сериозна, но не гарантира крайния успех – особено при мобилизация на фенските маси на грандовете в последните дни на гласуването.

В социалните мрежи майката на Мони – Мая Николова, се обърна с кратък, но силен апел:

„Дайте едно рамо на Монката!“

Подкрепете и гласувайте за Симеон Николов до 25 януари - ТУК!

• След това: треньорите на отборите взимат финалното решение. Обявяване на Символичния отбор: 30 януари!