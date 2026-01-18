Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

  • 18 яну 2026 | 21:08
  • 288
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 7-а загуба за сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се бориха, но отстъпиха на гранда Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (17:25, 19:25, 25:22, 14:25) в голямото дерби на редовния 17-ия кръг на първенството, играно тази вечер в зала "Еуросуоле Форум".

По този начин Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 10 победи, 7 загуби и 31 точки. В следващия 18-и кръг Николов и компания са гости на Милано. Срещата е в неделя (25 януари) от 17,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и бе над всички с 19 точки (1 блок, 4 аса), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

За Перуджа Камил Семенюк (1 блок, 1 ас) и Уасим Бен Тара (2 блока, 1 ас) реализираха 16 и 15 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

Още от Волейбол

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния
  • 18 яну 2026 | 19:30
  • 286
  • 1

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) удари шампиона Алба-Блаж в дербито на Румъния

  • 18 яну 2026 | 19:30
  • 286
  • 1
Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 6752
  • 3
Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

Влади Гърков с 15 точки, Сен Назер с драматична загуба във Франция

  • 18 яну 2026 | 18:59
  • 818
  • 0
Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с тежка загуба в Турция

  • 18 яну 2026 | 18:42
  • 1084
  • 0
Матей Казийски, Цветан Соколов и Халкбанк загубиха дербито с Галатасарай

Матей Казийски, Цветан Соколов и Халкбанк загубиха дербито с Галатасарай

  • 18 яну 2026 | 18:17
  • 2447
  • 0
Етрополе отново спечели efbet Купа на България Висша лига

Етрополе отново спечели efbet Купа на България Висша лига

  • 18 яну 2026 | 18:00
  • 2370
  • 1
Водещи Новини

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 6752
  • 3
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 34197
  • 30
Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите
  • 18 яну 2026 | 20:59
  • 2627
  • 3

Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите

  • 18 яну 2026 | 20:59
  • 2627
  • 3
Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

  • 18 яну 2026 | 21:14
  • 440
  • 0
Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

  • 18 яну 2026 | 20:47
  • 726
  • 2
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 14813
  • 49