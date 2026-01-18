Супер Алекс Николов с 19 точки, но Лубе загуби дербито с Перуджа

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 7-а загуба за сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се бориха, но отстъпиха на гранда Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (17:25, 19:25, 25:22, 14:25) в голямото дерби на редовния 17-ия кръг на първенството, играно тази вечер в зала "Еуросуоле Форум".

По този начин Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 10 победи, 7 загуби и 31 точки. В следващия 18-и кръг Николов и компания са гости на Милано. Срещата е в неделя (25 януари) от 17,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов силен мач за Лубе и бе над всички с 19 точки (1 блок, 4 аса), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

За Перуджа Камил Семенюк (1 блок, 1 ас) и Уасим Бен Тара (2 блока, 1 ас) реализираха 16 и 15 точки за победата.

