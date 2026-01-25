Любослав Телкийски: Този път имах усещането, че е време да спечеля Купата на България

Също като капитана Калоян Балабанов и либерото Симеон Добрев миналата неделя разпределителят на Нефтохимик 2010 (Бургас) – Любослав Телкийски, прибави към титлата си с тима за 2023 година и Купата на България. Любо триумфира в Самоков срещу един от бившите си отбори – Пирин (Разлог), след два загубени финала – с Добруджа и с „нефтохимиците“. Ето какво каза за официалния клубен сайт 24-годишният пловдивчанин, който има спортна кръв – неговият баща Пламен е братовчед с бившия именит футболист на Ботев (Пд) и Левски Димитър Телкийски.

– Любо, честита Купа на България и честита победа над Славия! Какво лично на теб ти коства този трофей и каква стойност има?

– Благодаря! Този трофей дойде след един доста тежък период за нас, тъй като натрупахме 5 загуби от 6 мача.

– Можеш ли да сравниш усещането при спечелването на шампионската титла с ВК Нефтохимик 2010 през 2023-а и чувството сега, след триумфа в Самоков?

– Когато печелиш трофей, винаги емоцията и усещането са хубави. Но успехът в турнира за тази купа е по-различен от спечелването на шампионата през 2023 година, защото по мое виждане тогава в първенството имаше доста сериозни отбори по отношение на селекцията.

– Мислеше ли си, на фона на загубените финали с твое участие досега, че този трофей в крайна сметка ще ти убегне?

– Спрямо предходните загубени финали този път имах усещането, че е време за спечелването на този трофей.

– Какво е новото в този твой период в Нефтохимик в сравение с предния и какви са приликите, освен че пак се събрахте със Симеон Добрев и Калоян Балабанов?

– Не бих казал,че има огромна разлика. През 2023 година имахме страхотен колектив, а сега също имаме страхотен колектив.

– Как си помагате с Дмитро Долгополов и как на теб ти се отразява ротацията ви на поста разпределител?

– Когато имаш силна конкуренция на своя пост, е хубаво, защото така ти се бориш спрямо колегата си кой ще се представи по-добре.

– Кой момент досега след завръщането в Нефтохимик бе най-труден за теб?

– Не мисля, че съм имал труден момент.

– В петък ви предстои отново мач с Пирин, който може да се приеме за повторение на финала за Купата на България – с какво тимът от Разлог те изненада специално теб?

– Този път с Пирин ще се срещнем в Бургас, но мачът няма да бъде никак лесен, защото се видя, че в Разлог има страхотни млади момчета и няколко опитни играчи. И играят доста грамотен волейбол.

– Какво би казал на хората от трибуните – тези, които ви подкрепяха в Самоков, и на феновете на отбора като цяло?

– Бих казал да продължават да ни подкрепят, защото без тях е различно.

