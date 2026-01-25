Популярни
Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес

  • 25 яну 2026 | 15:30
  • 256
  • 0

Разпределителят на Марица Плодвив Лора Славчева призна, че не е очаквала отборът да постигне толкова категорична победа над Левски в първия си мач от втория дял на сезона.

Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек спечелиха гостуването си на "сините" с 3:0 гейма.

"Очаквах да излезем дори по-силно. Очаквах мачът да завърши 3:1. Яд ме е за началото на втория гейм, но се пак се преборихме и спечелихме с 3:0. Подходихме лежерно във втория гейм, което е присъщо за нас. Това трябва да го променим. Аз и другите момичета трябва да работим по всички елементи", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Волейболистката се надява отборът да продължи със сериозния подход и през втория дял на първенството.

"Надявам се във втория дял на първенството да подходим, както подходихме тук. Първо ни предстои мач от Шампионска лига. Да видим там как ще излезем, надявам се с чисти глави. За мен Левски е много добър отбор, казвам го постоянно. Момичетата се борят много, за което им благодаря. Оценявам го и злобата, която имат към нас също ни помага", допълни Славчева.

