Лора Славчева: Беше тиха, пък сега не млъкваш...

Гост в епизод 130 на подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" е усмихнатата и лъчезарна разпределителка на Марица и на националния отбор Лора Славчева. В епизода тя разказа за:
- началото на кариерата, приятелството с Мария Кривошийска и Лора Китипова
- престоят в Раковски (Димитровград) и Берое (Стара Загора)
- Марица в Шампионската лига, първенството и разликата в класите
- тежкият мач срещу Шверин, залата, осветлението и как пречи на разпределителите
- националния отбор - (почти) без участия в девическите отбори, директно в женския
- бакалавър за учител по физическо възпитание и магистратура по предучилищна и начална училищна педагогика
- защо не се вижда като треньор на волейболен отбор?
- “Говоря много и не мога тихо"
- блиц въпроси - най-забавна и най-тиха съотборничка; коя е най-разсеяна и има нужда от повторение/разяснение на указанията на треньора; коя се гримира най-много за мач; интересите извън волейбола - други спортове и занимания;
- препоръка за следващ гост.