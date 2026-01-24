Популярни
  3. Лора Славчева: Беше тиха, пък сега не млъкваш...

Лора Славчева: Беше тиха, пък сега не млъкваш...

  • 24 яну 2026 | 14:24
Гост в епизод 130 на подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" е усмихнатата и лъчезарна разпределителка на Марица и на националния отбор Лора Славчева. В епизода тя разказа за:

- началото на кариерата, приятелството с Мария Кривошийска и Лора Китипова

- престоят в Раковски (Димитровград) и Берое (Стара Загора)

- Марица в Шампионската лига, първенството и разликата в класите

- тежкият мач срещу Шверин, залата, осветлението и как пречи на разпределителите

- националния отбор - (почти) без участия в девическите отбори, директно в женския

- бакалавър за учител по физическо възпитание и магистратура по предучилищна и начална училищна педагогика

- защо не се вижда като треньор на волейболен отбор?

- “Говоря много и не мога тихо"

- блиц въпроси - най-забавна и най-тиха съотборничка; коя е най-разсеяна и има нужда от повторение/разяснение на указанията на треньора; коя се гримира най-много за мач; интересите извън волейбола - други спортове и занимания;

- препоръка за следващ гост.

