Лора Славчева: Беше тиха, пък сега не млъкваш...

Гост в епизод 130 на подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" е усмихнатата и лъчезарна разпределителка на Марица и на националния отбор Лора Славчева. В епизода тя разказа за:

- началото на кариерата, приятелството с Мария Кривошийска и Лора Китипова

- престоят в Раковски (Димитровград) и Берое (Стара Загора)

- Марица в Шампионската лига, първенството и разликата в класите

- тежкият мач срещу Шверин, залата, осветлението и как пречи на разпределителите

- националния отбор - (почти) без участия в девическите отбори, директно в женския

- бакалавър за учител по физическо възпитание и магистратура по предучилищна и начална училищна педагогика

- защо не се вижда като треньор на волейболен отбор?

- “Говоря много и не мога тихо"

- блиц въпроси - най-забавна и най-тиха съотборничка; коя е най-разсеяна и има нужда от повторение/разяснение на указанията на треньора; коя се гримира най-много за мач; интересите извън волейбола - други спортове и занимания;

- препоръка за следващ гост.