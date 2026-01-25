Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тентоглу скочи 8.25 м за най-добрия си старт на сезон в зала

Тентоглу скочи 8.25 м за най-добрия си старт на сезон в зала

  • 25 яну 2026 | 13:25
  • 508
  • 0
След сезон 2025, белязан от болести и контузии, Милтиадис Тентоглу откри новия сезон 2026 в отлична форма на родна земя в Пеания в събота.

Тентоглу постигна най-добрия си резултат за откриване на сезон в кариерата, след като се приземи на 8.25 метра в залата в Пеания, близо до Атина. Той записа и други силни опити от 8.12 м и 8.15 м, преди да достигне върховото си постижение в петия си скок. С това той остана само на четири сантиметра от най-добрия резултат в света в този ранен етап от сезона.

"Не се натоварвах с нищо. От самото начало правех добри скокове. Всички опити, дори и невалидните, бяха между 8.15 и 8.20 метра. Знаех, че съм в добра форма. Харесва ми, че такива скокове се получават толкова спокойно. Това е моята основа сега. Не е като да съм направил скок от 7.80 м, както може да се случи на един дебют. Обикновено правя така“, анализира представянето си Тентоглу.

Двукратният олимпийски шампион ще направи своя международен дебют за сезона в Острава на 3 февруари. Там той ще се изправи в директен сблъсък срещу италианеца Матия Фурлани, който наследи Тентоглу като световен шампион в зала и на открито през 2025 г.

Освен Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе от 20 до 22 март, Тентоглу ще се стреми и към рекордна четвърта поредна титла в скока на дължина за мъже на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август.

Тентоглу спечели третата си европейска титла в Рим преди две години, поставяйки рекорд на шампионата и личен рекорд от 8.65 м, с който победи 19-годишния тогава Фурлани. Това постижение обаче не е национален рекорд на Гърция, който все още принадлежи на Луис Цатумас с 8.66 м.

Сред другите забележителни резултати в Пеания беше победата на Рафаилия Спанудаки-Хадзирига в спринта на 60 метра с време 7.25 секунди.

Снимки: Gettyimages

