Фейенорд най-после спечели в Ередивизи

Фейенорд нямаше победа в 4 поредни мача в Ередивизи, но днес подчини гостуващия Хераклес с 4:2 и се върна на второто място в класирането, на което за кратко се намираше Аякс.

Грандът от Ротердам завърши миналата година и започна новата със серия от разочароващи резултати, но през седмицата срази Щурм (Грац) с 3:0 в Лига Европа и взе глътка въздух, а срещу Хераклес изнесе нова голова фиеста на "Де Кайп". Попаденията за тима на Робин ван Перси реализираха Лео Зауер, Джордан Бос, Анис Хадж Муса и Каспер Тенгстед.

Фейенорд има 39 точки, а Аякс остана трети с 37. Убедителен водач в класирането е ПСВ Айндховен, който вчера направи 2:2 на собствен терен с аутсайдера НАК Бреда.

АЗ Алкмаар се наложи с 1:0 над Телстар като гост и се изкачи на пета позиция в подреждането с 32 точки. Толкова има и Спарта (Ротердам) след успеха с 1:0 срещу Утрехт. В друг двубой от 20-ия кръг Грьонинген загуби у дома от Фортуна (Ситард) с 1:2.