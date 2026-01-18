Популярни
Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?

  • 18 яну 2026 | 11:57
  • 89
  • 0
Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера завърши втория си пореден уикенд във Формула Регионал Океания, като вчера финишира 10-и във втората надпревара, а днес се класира 9-и в основното състезание. В другите два старта Кале 16-и и 12-и.

Финландецът участва в този шампионат в Нова Зеландия като подготовка за първия му сезон в японската Супер Формула, а ако там се представи добре, ще го гледаме и във Формула 2 в близко бъдеще.

В Таупо вчера и днес Кале демонстрира, че става все по-бърз, направи няколко интересни изпреварвания и за разлика от първия кръг беше много по-внимателен на старта, особено в двете състезания, в които стигна до топ 10.

4-кратният световен рали шампион Томи Макинен, който има сериозна роля за старта на кариерата на Кале преди години, сега заяви, че ще е добре ако Рованпера-младши потърси съвет от последния световен шампион на Ферари във Формула 1 Кими Райконен.

„С Кими говорихме за Кале – обясни Макинен пред финландския вестник Iltalehti. – Кими е наясно с ралитата и пистовите надпревари и благодарение на своя опит, той може да каже на Кале върху какво да обърне внимание. В това отношение Кале няма да намери по-добър съветник.

„Кале се захвана с трудна задача, ще трябва да се пребори с много предизвикателства, но той беше наясно с това. Мисля, че той прогресира бързо, но след това процесът му ще се забави, когато стигнем до последните десети и стотни от секундата в битката му с най-бързите. Но нямам никакво съмнение в способностите на Рованпера, той е много талантлив пилот.“

