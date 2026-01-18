Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера завърши втория си пореден уикенд във Формула Регионал Океания, като вчера финишира 10-и във втората надпревара, а днес се класира 9-и в основното състезание. В другите два старта Кале 16-и и 12-и.

Финландецът участва в този шампионат в Нова Зеландия като подготовка за първия му сезон в японската Супер Формула, а ако там се представи добре, ще го гледаме и във Формула 2 в близко бъдеще.

It's P14 & P11 from Sunday's races.



A lot of work to do, but we still have two more CTFROT weekends to go so let's try to keep improving!



See you next week in Teretonga Park, Invercargill for the round 3!#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/7cLCD2BtnH — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) January 18, 2026

В Таупо вчера и днес Кале демонстрира, че става все по-бърз, направи няколко интересни изпреварвания и за разлика от първия кръг беше много по-внимателен на старта, особено в двете състезания, в които стигна до топ 10.

4-кратният световен рали шампион Томи Макинен, който има сериозна роля за старта на кариерата на Кале преди години, сега заяви, че ще е добре ако Рованпера-младши потърси съвет от последния световен шампион на Ферари във Формула 1 Кими Райконен.

„С Кими говорихме за Кале – обясни Макинен пред финландския вестник Iltalehti. – Кими е наясно с ралитата и пистовите надпревари и благодарение на своя опит, той може да каже на Кале върху какво да обърне внимание. В това отношение Кале няма да намери по-добър съветник.

„Кале се захвана с трудна задача, ще трябва да се пребори с много предизвикателства, но той беше наясно с това. Мисля, че той прогресира бързо, но след това процесът му ще се забави, когато стигнем до последните десети и стотни от секундата в битката му с най-бързите. Но нямам никакво съмнение в способностите на Рованпера, той е много талантлив пилот.“

