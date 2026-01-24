Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера спечели първия си подиум във Формула Регионал Океания днес в първия старт от третия кръг за сезона.
В дъжда на пистата „Теретонга Парк“ в Нова Зеландия състезанието днес спечели Фреди Слейтър, втори завърши Джин Накамура, а Рованпера се пребори за третото място. Заради лошите атмосферни условия и все по-силния дъжд втората съботна надпревара беше отменена.
Навигаторът на Рованпера със смела прогноза за новия пилот на Тойота
Утре пилотите във Формула Регионал Океания ще карат още две състезания на трасето, което е много близо до най-големия южен град в Нова Зеландия Тератонга.
Сезонът включва 4 кръга в четири поредни уикенда, а след първите 9 старта начело в класирането е познатият ни от Формула 3 миналата година Уго Угочукву с 210 точки, следван от двама японци: Канато Ле и Джин Накамура, съответно със 185 и 184 точки. Рованпера е 13-и в класирането със 77 точки.