Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

  • 24 яну 2026 | 13:18
  • 235
  • 0
Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера спечели първия си подиум във Формула Регионал Океания днес в първия старт от третия кръг за сезона.

В дъжда на пистата „Теретонга Парк“ в Нова Зеландия състезанието днес спечели Фреди Слейтър, втори завърши Джин Накамура, а Рованпера се пребори за третото място. Заради лошите атмосферни условия и все по-силния дъжд втората съботна надпревара беше отменена.

Навигаторът на Рованпера със смела прогноза за новия пилот на Тойота
Навигаторът на Рованпера със смела прогноза за новия пилот на Тойота

Утре пилотите във Формула Регионал Океания ще карат още две състезания на трасето, което е много близо до най-големия южен град в Нова Зеландия Тератонга.

Сезонът включва 4 кръга в четири поредни уикенда, а след първите 9 старта начело в класирането е познатият ни от Формула 3 миналата година Уго Угочукву с 210 точки, следван от двама японци: Канато Ле и Джин Накамура, съответно със 185 и 184 точки. Рованпера е 13-и в класирането със 77 точки.

Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?
Ще потърси ли съвет Кале Рованпера от Кими Райконен?
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

Не, новият болид на Ферари не се повреди на пистата

  • 24 яну 2026 | 13:08
  • 1534
  • 0
ФИА отново обеща скоро да има нов промоутър на WRC

ФИА отново обеща скоро да има нов промоутър на WRC

  • 23 яну 2026 | 20:57
  • 826
  • 0
Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

Николай Грязин е на 1,7 секунди от второто място в рали „Монте Карло“

  • 23 яну 2026 | 20:46
  • 3860
  • 0
Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

  • 23 яну 2026 | 20:02
  • 4019
  • 0
Валтери Ботас се обяви за австралиец

Валтери Ботас се обяви за австралиец

  • 23 яну 2026 | 17:58
  • 2309
  • 0
Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

  • 23 яну 2026 | 17:29
  • 1396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 2066
  • 10
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 35841
  • 27
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 24137
  • 39
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 9058
  • 1
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 15671
  • 10
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Рууд и Чилич закриват програмата

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Рууд и Чилич закриват програмата

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 9596
  • 1