Кале Рованпера с първи подиум в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера спечели първия си подиум във Формула Регионал Океания днес в първия старт от третия кръг за сезона.

В дъжда на пистата „Теретонга Парк“ в Нова Зеландия състезанието днес спечели Фреди Слейтър, втори завърши Джин Накамура, а Рованпера се пребори за третото място. Заради лошите атмосферни условия и все по-силния дъжд втората съботна надпревара беше отменена.

¡HITO!

El exitoso piloto de Rallies, Kalle Rovanpera, consigue su primer podio (3er lugar) en monoplazas en la primera carrera de la #CTFROT en Teretonga.

Le tomo solo 106 días desde su cambio de todo terreno a los circuitos cerrados. 🔥 pic.twitter.com/FfTniYpxgk — Fer Salinas 🏎️ (@fersalinas_13) January 24, 2026

Утре пилотите във Формула Регионал Океания ще карат още две състезания на трасето, което е много близо до най-големия южен град в Нова Зеландия Тератонга.

Сезонът включва 4 кръга в четири поредни уикенда, а след първите 9 старта начело в класирането е познатият ни от Формула 3 миналата година Уго Угочукву с 210 точки, следван от двама японци: Канато Ле и Джин Накамура, съответно със 185 и 184 точки. Рованпера е 13-и в класирането със 77 точки.

