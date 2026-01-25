Симеон Добрев: Показахме на всички, че Нефтохимик няма спиране!

Шампионът на България с ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) за 2023 година – русенецът Симеон Добрев, вече има трофей във визитката си и при своя втори престой в клуба – Купата на България, спечелена миналата неделя в Самоков. 24-годишното либеро с голямо волейболно сърце, което винаги се раздава в полето, говори за официалния клубен сайт по повод новия си триумф с екипа на 6-кратните шампиони – с шестия национален приз в историята на „нефтохимиците“.

– Честита Купа на България! Сравнима ли е емоцията от Самоков с тази от май 2023-а в бургаската зала „Младост“, когато станахте шампиони?

– Благодаря! Всички сме много щастливи, че успяхме заедно да се възродим, когато всички ни отписваха от сметките. Същото беше и в шампионската година. Емоциите са почти същите. Разликата е там, че това е Купата на България, а не спечелването на първенството, тоест всичко едва сега започва. Очаква ни много работа до плейофите! Резултатът дойде, но нека да оставим емоциите настрана и да се фокусираме върху първенството!

– С Калоян Балабанов и с твоя добър приятел, с когото обикновено си в една стая при гостуванията – Любослав Телкийски, вече сте и шампиони, и носители на Купата с ВК Нефтохимик 2010. Как се чувстваш при втория си престой, особено с тях двамата в Бургас?

– Щастлив съм, че съдбата прецени отново да сме съотборници с тях! Щастлив съм, че заедно постигаме нови страхотни резултати!

– През сезон 2022/2023 също бяхте колебливи в редовния сезон, но постепенно намерихте формата си и след драматични обрати триумфирахте накрая. Може ли да се сравни този успех за Купата с онзи развой на събитията?

– Развоят на събитията е малко по различен. В началото на този сезон започнахме ударно, след това се разколебахме. Може би имаше не само физическа умора, но най-вече психическа. Радвам се, че успяхме да превъзмогнем това!

– Вярваше ли след загубата от Левски, че има светлина в тунела?

– Още в интервюто си след мача с Макаби (Тел Авив) споменах, че независимо от загубата ние показахме характер и се виждаше желанието и жаждата за победа във всеки един от нас! Това, че сме загубили, не означава, че сме се предали, а точно обратното!

– В предния ти период във ВК Нефтохимик 2010 Иван Станев ти бе съиграч и капитан, а през този – спортен директор и треньор. Какви са отношенията ти с него?

– Когато с Иван Станев бяхме съотборници, беше доста по-различно. Общуването с него беше по-скоро приятелско. Сега, когато е старши треньор на отбора, има известна дистанция между нас, което смятам за нормално. За да има резултати, точно така е редно!

– Ти лично как се промени през тези години?

– Смятам, че съм станал по-зрял като мъж и по-отговорен. Отсъствах една година от отбора на Нефтохимик. Минаха почти три сезона от шампионската година. Смятам, че съм се променил доста от тогава.

– Всъщност, коя беше най-драстичната промяна в тима за турнира в Самоков?

– Промяната беше чисто психологическа. Много стабилност в Ади Османович и Рикардо – те просто заиграха страхотно!

– Станев даде шанс на колегата ти по пост – 19-годишния Ясен Петров. Ти какви съвети му даваше?

– Поздравления за Ясен Петров! Страхотен момент за него да покаже, че е готов да играе на добро ниво! Аз по-скоро го подкрепях, а не го съветвах с определени думи – все пак и аз съм все още твърде млад състезател, за да давам мъдри съвети!

– Как видя съперниците в Самоков – по какъв начин гледаха на вас?

– Знаехме, че сме готови да ги победим! Те гледаха на нас може би с известно подценяване. Показахме им, че Нефтохимик когато потегли, няма спиране!

– Какво би казал на феновете преди мача от първенството с Пирин (Разлог) в петък, а и по принцип?

– Призовавам феновете да ни подкрепят във всеки мач, а не само когато побеждаваме! Нека бъдем единни и в добро, и в зло – така ставаме по-силни!