Нефтохимик даде гейм, но се справи със Славия

  • 23 яну 2026 | 19:55
Новият носител на efbet Купа на България Нефтохимик 2010 (Бургас) записа първа победа за втория полусезон в efbet Супер Волей. Воденият от Иван Станев тим даде гейм, но се справи като гост на Славия с 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:16) в среща от 13-ия кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

По този начин бургазлии са на 4-о място във временното класиране с 8 победи, 4 загуби и 23 точки. Славия пък остава на последната 11-а позиция с едва 1 победа, 11 загуби и 2 точки.

В следващия 14-и кръг Нефтохимик е домакин на Пирин (Разлог) в повторение на финала за Купата на страната. Мачът е в петък (30 януари) от 18,30 часа. "Белите" ще почиват в този кръг.

Над всички за Нефтохимик бе Димитър Василев със страхотните 22 точки (4 блока, 3 аса, 48% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +14) за победата. Калоян Балабанов и Ади Османович добавиха по 11 точки за успеха.

За тима на Славия Дейвид Барутов реализира 13 точки (1 блок, 1 ас, 55% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +3), докато Константин Динов и Георги Костадинов завършиха с 11 и 10 точки.

СЛАВИЯ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 16:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 2, Георги Костадинов 10, Дейвид Барутов 13, Борис Китов 8, Димитър Чавдаров 7, Константин Динов 11 - Христо Колев-либеро (Кристиян Илиев, Обраян Мокуние 1)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 1, Ади Османович 11, Калоян Балабанов 11, Димитър Василев 22, Венцислав Рагин 5, Мартин Кръстев 3 - Ясен Петров-либеро (Стоян Димитров 5, Любослав Телкийски, Виктор Томов, Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

