Ню Йорк излъга Филаделфия след силен мач на Брънсън

Джейлън Бръснън вкара 31 точки, а О Джи Ануноби добави 23 за победата на Ню Йорк Никс със 112:109 над Филаделфия в първенството на НБА. Никс постигнаха успеха над този регионален съперник като гост само четири дни след съкрушителното 120:66 над Бруклин Нетс, описано като най-неравностойния двубой в клубната история.

30 точки в третата част донесе на Никс първа победа в три мача над този съперник през сезона и 2-о място в Атлантическата дивизия с 27 победи и 18 поражения, съвсем близо до лидера Бостън.

Джоел Ембийд завърши за домакините от 76ърс с 38 точки и 11 борби, но загуби топката в последното действие от мача в момент, когато изглеждаше, че от Никс искат умишлено да го фаулират. Тайрийз Макси завърши с 22 точки за домакините, но не уцели коша при финалния изстрел, опитвайки се да реализира тройка. Макси очакваше също да бъде фаулиран и да бие поне наказателни удари, но това не се случи.

Домакините от Филаделфия успяха да намалят пасива си на две точки в края на срещата, след което обаче Ануноби и Ландри Шамет вкараха две поредни тройки и усложниха задачата на Филаделфия.

Водени от Джейлън Брънсън, Ню Йорк отвориха четвъртата част със серия от 21:7, а малко по-късно пак той вкара тройка за 84:72 преди Ембийд да вземе нещата в свои ръце. Натискът така или иначе не донесе нужния успех на домакините, които са 4-и в същата дивизия с 24/20.

Снимки: Gettyimages