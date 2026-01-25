Барселона устремен към рекорд за XXI век

Барселона на Ханзи Флик поддържа безупречна серия на своя стадион в Ла Лига, независимо дали играе на „Монжуик“ или на „Камп Ноу“. Тимът има 9 победи от 9 мача. Това е единственият отбор от големите европейски първенства, който не е загубил нито една точка у дома, посочва "Мундо депортиво". В този кръг Барса приема Овиедо (25 януари, 17:15 ч.) и при победа може да изравни рекорда за най-много поредни победи от началото на сезона.

Барселона приема Овиедо в мач от Ла Лига

Барселона изигра пет домакински мача в Ла Лига на „Монжуик“ срещу Валенсия (6:0), Хетафе (3:0), Реал Сосиедад (2:1), Жирона (2:1) и Елче (3:1). Още четири срещи тимът изигра след завръщането си на "Камп Ноу": Атлетик Билбао (4:0), Алавес (3:1), Атлетико Мадрид (3:1) и Осасуна (2:0).

В Европа всички клубове вече са допускали грешки. В Премиър лийг Арсенал и Съндърланд не са губили у дома в 11 мача, но са допускали равенства. Същото важи и за Байерн и Борусия Дортмунд в Бундеслигата след 9 мача, за Пари Сен Жермен в Лига 1 и за Наполи в Серия А.

Ако успее да запише още една победа на „синьо-червения“ си стадион, Барселона ще изравни постижението от 10 поредни домакински победи от сезон 2013/2014, когато начело беше Тата Мартино. Това ще бъде най-добрият подобен рекорд за клуба през XXI век.