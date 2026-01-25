Милан преследва победа на "Олимпико" срещу амбицирания Рома

Рома и Милан ще изиграят един от най-очакваните мачове от 22-рия кръг на италианската Серия А. Двубоят е в днешния 25-ия януари (неделя), като поражението може да има фатални последствия и за двата тима.

Милан заема второто място в класирането на Серия А с 46 точки след изиграни 21 мача. "Росонерите" са отбелязали 34 гола и са допуснали 16. Рома се намира на четвърта позиция с 42 точки от същия брой срещи, като "вълците" имат 26 отбелязани и само 12 допуснати гола, което ги прави един от отборите с най-добра защита в първенството. Разликата между двата тима е само 4 точки, което прави този двубой изключително важен за амбициите на двата отбора в борбата за челните места. Така "римляните" при загуба може да се каже, че окончателно ще се отдалечат от битката за Скудетото, докато "росонерите" са длъжни да спечелят, тъй като градският им съперник и лидер Интер вече взе своя мач от кръга срещу Пиза.

Рома е в отлична форма, записвайки четири победи в последните си пет мача. "Вълците" победиха Щутгарт с 2:0 в Лига Европа (на 22.01.2026), след което надделяха над Торино като гост с 0:2 в Серия А (на 18.01.2026). Единственото поражение дойде в Купата на Италия срещу същия противник - Торино (2:3 на 13.01.2026). Преди това римляните записаха две последователни победи - 2:0 срещу Сасуоло (на 10.01.2026) и 0:2 като гост срещу Лече (на 06.01.2026). Милан също демонстрира стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Росонерите" победиха Лече с 1:0 (на 18.01.2026) и Комо като гост с 1:3 (на 15.01.2026). Последваха две равенства - 1:1 с Фиорентина (на 11.01.2026) и 1:1 с Дженоа (на 08.01.2026), а преди това записаха победа с 0:1 над Каляри (на 02.01.2026).

В последните пет срещи между двата отбора, Милан има лек превес с две победи, една загуба и едно равенство в официалните мачове. Последният двубой между тях се състоя на 2 ноември 2025 г. в Серия А, когато Милан победи Рома с 1:0. Преди това, на 18 май 2025 г., Рома надделя над Милан с 3:1 в мач от Серия А. В Купата на Италия на 5 февруари 2025 г., Милан се наложи над Рома с 3:1. На 29 декември 2024 г. двата отбора завършиха наравно 1:1 в мач от Серия А. Интересно е да се отбележи, че в контролна среща на 31 май 2024 г., Рома разгроми Милан с 5:2, но този мач няма официален характер.

Ману Коне се очертава като ключов играч за Рома в предстоящия двубой. Френският полузащитник, роден през 2001 г., се е превърнал в основна фигура в средата на терена за "вълците" под ръководството на Гасперини. С отличните си технически умения и физическа издръжливост, Коне осигурява баланс между защита и атака, като често е в основата на офанзивните действия на отбора. Неговата способност да разбива противниковите атаки и да разпределя топката прецизно го прави незаменим в схемата 3-4-2-1. От страна на Милан, Алексис Саелемакерс се откроява като един от най-важните играчи. Белгийският полузащитник, роден през 1999 г., впечатлява с универсалността си, като в схемата 3-5-2 на Алегри изпълнява ролята на крило-бек. Неговата работоспособност и тактическа дисциплина са ключови за баланса на отбора, като той успешно комбинира защитни задължения с подкрепа в атака. Саелемакерс е особено ефективен в контраатаките, където скоростта и техниката му позволяват да създава опасности пред противниковата врата.