Оливър Солберг излетя от пътя, но остана начело в рали „Монте Карло“

За няколко секунди в 12-ата отсечка на рали „Монте Карло“ изглеждаше, че водачът в класирането Оливър Солберг (Тойота) може да изгуби състезанието. Няколко километра преди края на второто минаване на „Ла Бреол“ Солберг стъпи на снега на излизането от един ляв завой, задното му дясно колело увисна извън пътя, а когато той се върна на трасето вече беше до следващия завой и не успя да го вземе. Солберг бутна една ограда, но успя да обърне на наклонената нива и с пълна газ се върна на пътя, а след това спечели и етапа.

При първото минаване на „Ла Бреол“ Солберг загуби 20 секунди спрямо Себастиен Ожие (Тойота), който пък успя да се доближи на 3,5 от Елфин Еванс (Тойота) в битката за второто място.

След това Солберг спечели втория етап за деня, а Еванс беше по-бърз от Ожие и върна разликата между тях на 10,3 секунди. И във второто минаване на „Ла Бреол“ Еванс отново беше по-бърз от Ожие, като разликата между тях набъбна на 26,6 секунди, а Себ призна на финала, че в един момент е върнал газта, тъй като етапът е станал много опасен.

Първото минаване на 30-километровата отсечка сутринта беше изцяло на лед и сняг, но от втория етап нататък условията се промениха като снегът започна да се топи, появи се много киша и кал, но на много места остана черен лед и сцеплението беше много ниско.

Освен Солберг извън пътя излязоха Сами Паяри (Тойота), който се удари в едно дърво и отпадна, Хейдън Падън (Хюндай), който с помощта на публиката се върна на пътя, след като излетя на един склон, Адриен Фурмо (Хюндай) се завъртя и за кратко излезе извън трасето, а бързо завъртане в началото направи и Грегоар Мюнстер (М-Спорт Форд), но всички без Паяри продължиха.

До края на днешния ден остава само супер специалния етап по улиците на Монте Карло с дължина 2,96 километра, който стартира в 19:30 часа българско време.

Солберг продължава да води комфортно, Ожие почти догони Еванс за 2-то място

