Джанлоренцо Бленджини: Младите играчи са ключът

Европейската волейболна конфедерация (CEV) публикува материал, посветен на турнира за efbet Купа България 2026, който се проведе в периода 16-18 януари в Арена “СамЕлион” в гр. Самоков. Предоставяме превод на текста, а оригиналната публикация може да видите тук.

Приказни походи и нови начала: efbet Купа на България донесе вълнение в Самоков под погледа на Бленджини

efnet Купа България 2026 за пореден път доказа защо елиминационният волейбол е толкова завладяващ. През уикенда 16’18 януари най-добрите отбори в страната се събраха на едно място за фестивал на емоциите, изненадите и волейбол от най-високо ниво, проведен в най-новото бижу на българския спорт - Арена „СамЕлион“ в Самоков. Разположена само на 50 километра от София, в подножието на величествената Рила планина, залата бързо се утвърди като емблематично спортно съоръжение. Именно тук, само месеци по-рано, мъжкият национален отбор на България - сребърен медалист от последното Световно първенство - проведе лятната си подготовка през 2025 година. Миналият уикенд обаче фокусът се измести от подготовката към чистото състезание в първенството.

Осем отбора, един трофей, безкрайна драма



В турнира за Купата се включиха осемте най-добри отбора от първата половина на редовния сезон в Националната волейболна лига. Надпреварата стартира в петък, 16 януари, с четвъртфиналите - и изненадите не закъсняха. Първата изненада дойде, когато Пирин Разлог, седми в класирането, елиминира действащия шампион и носител на Купата Левски София след драматична победа с 3-2. Резултат, който зададе тона на един напълно непредсказуем уикенд. В събота залогът се вдигна още повече. В първия полуфинал лидерите в първенството и фаворити за трофея Локомотив Авиа бяха изненадани от Нефтохимик 2010, който постигна убедителна победа с 3-1. Вторият полуфинал добави още една глава към история, която вече напомняше приказка. Срещу всички очаквания Пирин преодоля и ЦСКА София, отново след напрегнат петгеймов двубой (3-2). С този успех тимът, воден от Благовест Катранджиев, достигна до финал за Купата за първи път от 2011 година.

Два финала



Неделята беше запазена за финалите. Преди кулминацията в първа дивизия се изигра финалът за Купата на Висшата лига, в който Етрополе затвърди постоянството си, спечелвайки трофея за втора поредна година след победа с 3-1 над Миньор Перник. След това дойде и моментът, който всички очакваха. Големият финал за efbet Купата на България се изигра в Арена „СамЕлион“, като фенове от цялата страна пристигнаха, за да подкрепят своите отбори. Атмосферата напълно отразяваше значимостта на събитието. Приказният поход на Пирин приключи срещу опита и дълбочината в състава на Нефтохимик 2010. Бургаският клуб спечели трофея, но не без свои собствени предизвикателства. Само три дни преди турнира Нефтохимик взе смело решение да смени старши треньора Франческо Кадеду, като назначи за негов заместник бившия национален разпределител и спортен директор на клуба Иван Станев. Ходът се оказа печеливш. Под ръководството на Станев Нефтохимик премина през напрегнатия уикенд и вдигна шестата Купа на България в историята на клуба, за радост на своите pривърженици.

Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

Бленджини наблюдава внимателно: „Младите играчи са ключът“



Сред многобройните зрители в Самоков беше и селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини, който изгледа всички срещи ‘ от четвъртфиналите до финала - следейки внимателно потенциални нови таланти. В коментара си за турнира Бленджини подчерта сложността да се правят генерални изводи от елиминационен формат: „Трудно е да се направи едно-единствено заключение. Имаше отбори, смятани за фаворити, които не достигнаха до финала. Това често се случва в елиминационни турнири, за разлика от дълъг шампионат.“ Най-силно впечатление обаче му направи присъствието и влиянието на младите състезатели: „Радвам се да видя млади играчи с много добри изяви. Това е изключително важно, особено като се има предвид, че някои волейболисти преминаха в по-силни първенства в чужбина. Така се отваря пространство за по-младите.“ Приказният път на Пирин също не остана незабелязан: „Може би малцина очакваха да стигнат толкова далеч, но те го направиха. Срещнаха Левски на четвъртфиналите и ЦСКА на полуфиналите, така че бяха аутсайдери. Може би това им помогна да играят по-спокойно и освободено.“ Селекционерът открои и ключов детайл, който според него говори много за посоката на българския волейбол: „Пирин имаше трима играчи под 23 години на терена, което ме прави много доволен. Понякога хората виждат само една част от картината. След като някои състезатели заминаха за по-силни първенства в Италия, Турция, Полша и Франция, се открива по-широка перспектива. Това дава възможност на младите да получат повече шансове. Играта в елита може да ускори тяхното развитие и в крайна сметка да повиши нивото на първенството. Това може да бъде предимство, ако се използва правилно.“

Турнир, който ще се помни От неочаквани елиминации до емоционални победи, от приказен финалист до ново начало за исторически клуб - efbet Купа на България предложи уикенд, който показа драмата и потенциала на българския волейбол. В Самоков Купата беше не просто трофей - тя беше напомняне, че бъдещето вече е на игрището.