  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

  • 20 яну 2026 | 12:52
  • 2021
  • 4

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини изгледа всички двубои от финалите на еfbet Купа на България 2026 в Самоков и разказа, от кои играчи е впечатлен.

“Мачовете на директна елиминация са въпрос на правилна интерпретация. Комплименти за Пирин, направиха невероятни мачове. Показаха, че разполагат с много млади момчета много, от които започнаха от резервната скамейка. Като например Златков (б.р. Любомир Златков), който се включи като смяна на 1/4-финала срещу Левски и имаше сериозно влияние. Също така и Манолев (б.р. Константин Манолев). Но и в Левски има доста млади момчета. Два отбора, които залагат много на младите, но Пирин е отбор, който не разполага с кой знае колко сериозен бюджет. За мен е удоволствие да виждам толкова млади волейболисти в съставите в България. Мисля, че имат сериозни качества. Да, Пирин са изненадата, но във волейбола е така”, заяви Джанлоренцо Бленджини в интервю за предаването “Зона Волей” по “Макс спорт 2.

