Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

Волейболистките на Марица 2022 (Пловдив) записаха първа победа за втория полусезон в женската Demax+ лига, след като надиграха много трудно като гости Драгоман с 3:1 (26:24, 26:28, 25:23, 26:24) в мач от 10-ия кръг, игран тази вечер.

По този начин двата тима си запазват местата във временното класиране. Пловдичанки са 5-и с 5 победи, 5 загуби и 16 точки, докато Драгоман е на 6-а позиция с 4 победи, 6 загуби и 12 точки в актива си.

ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

В 11-ия кръг Марица 2022 ще играе срещу първия си състав - шампиона Марица, а драгоманки са гости на Миньор (Перник). Срещите са съответно в петък (30 януари) от 18,00 часа и в събота (31 януари) от 16,00 часа.