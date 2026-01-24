ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

Отборът на ЦПВК стартира с лесна победа втория полусезон в женската Demax+ лига. Воденият от Евелина Цветанова тим би без особени проблеми като домакин Миньор (Перник) с 3:0 (25:12, 25:23, 25:20) в среща от 10-ия кръг на първенството, играна този следобед.

Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

По този начин "полицейският" отбор остава на 4-о място във временното класиране със 7 победи, 3 загуби и 20 точки. Миньор пък е на 8-а позиция с 3 победи, 7 загуби и 9 точки.

В следващия 11-и кръг ЦПВК ще играе със Славия, докато перничанки са домакини на Драгоман. И двата мача са в събота (31 януари).