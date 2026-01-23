Неделната вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

В неделя Лондон ще бъде домакин на интересен сблъсък– Арсенал приема Манчестър Юнайтед на “Емиратс”.

“Артилеристите” продължават да диктуват темпото в първенството – тимът е първи с 50 точки след 22 мача и пази солиден аванс пред преследвачите. Лондончани вече натрупаха репутация на отбор, който печели големите мачове, а срещу Юнайтед целта е ясна – още една стъпка към титлата. Добра новина за домакините е, че Габриел Жезус се завърна на терена и говори уверено за амбициите на тима във втората половина на сезона.

Ман Юнайтед пристига с повишено самочувствие и нова енергия след промяната на треньорския пост – Майкъл Карик стартира с 2:0 над Манчестър Сити, а сега целта е да спре лидера. В класирането “червените дяволи” са пети и изостават на 15 точки от Арсенал, но играта им в последните седмици подсказва, че дербито в Манчестър може да е било началото на по-силен период.

Големите мачове са още по-интересни, когато има и допълнителен стимул – затова пускаме безплатна игра за Арсенал – Манчестър Юнайтед, в която може да се включите за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути. И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!