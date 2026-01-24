Тежка загуба за дубъла на Фратрия в Румъния

Вторият отбор на Фратрия (Варна) падна с 1:6 в Румъния от Фарул U19 (Констанца) в приятелска среща. Резултатът не отразява точно случилото се на терена, въпреки че домакините бяха по-класния тим. Те изиграха полувремената с различни единадесеторки. Фратрия започна контролата с няколко момчета, родени 2009 година. Имаме смущение в началните 20 минути и по-опитния съперник се възползва, повеждайки с 2:0. После обаче стана почти равностойно на терена. Емил Пасев върна интригата с гол за гостите и при този резултат дойде почивката. След нея футболистите на Фарул реализираха още четири пъти за окончателното 6:1. Точно обратното, сториха играчите на Фратрия – пропиляха четири отлични възможности да вкарат.