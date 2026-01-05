Популярни
Дубълът на Фратрия започва довечера (програмата за контролите)

  • 5 яну 2026 | 08:41
  • 156
  • 0
Дубълът на Фратрия започва довечера (програмата за контролите)

Вторият отбор на Фратрия (Варна) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Сборът е довечера в 19:30 часа. В края на тази седмица ще се проведе двустранна игра. После започват приятелските срещи. Почти всички ще се играят в Суворово.

Програмата за контролите:

17 януари: Фратрия II (Варна) - Аксаково (Аксаково)

24 януари в Констанца: Фарул U19 (Констанца, Румъния) – Фратрия II (Варна)

31 януари: Фратрия II (Варна) - Бенковски (Исперих)

7 февруари: Фратрия II (Варна) - Ботев (Нови пазар)

14 февруари: Фратрия II (Варна) - Черно море II (Варна)

Снимка: fcfratria.com

