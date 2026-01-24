Популярни
Боецът, който припадна преди UFC 324, даде първи коментар след инцидента

  • 24 яну 2026 | 11:01
  • 360
  • 0

Камерън Смотърман заяви, че е „напълно добре“ след плашещия инцидент в петък сутринта по време на официалното претегляне за UFC 324.

След като достигна необходимото тегло за събитието този уикенд, Смотърман (12-6 MMA, 1-2 UFC) се олюля и падна по лице на сцената. Той остана на земята няколко минути, преди да бъде изнесен от своя треньор и охраната на UFC. Впоследствие боецът е бил транспортиран до близка болница.

Видео от инцидента бързо се разпространи в интернет и далеч извън средите на ММА, като мнозина се чудеха за състоянието на Смотърман в часовете след случилото се. В кратко видео, публикувано около осем часа по-късно в неговия Instagram, Смотърман увери, че се чувства отлично.

„Добре, очевидно получих много съобщения и оценявам искрената загриженост за мен“, каза Смотърман. „Напълно добре съм. Всичко е наред. Не съм съвсем сигурен какво се случи. Виждам много хора онлайн да казват: „О, било е лудо сваляне на килограми“ и подобни неща. Съвсем искрено, не свалих толкова много килограми за този мач. Дойдох с доста ниско тегло. Дори през тази седмица не съм свалял много. Не съм сигурен какво точно се случи и ми предстоят още изследвания през следващите седмици, за да стигна до същината на проблема. За всички, които казаха, че трябва да съм правил лудо сваляне на килограми – свалих много малко. Не знам какво стана. Но да, оценявам загрижеността. Напълно добре съм и се надявам скоро да се завърна. Извинявам се на опонента си и да.“

28-годишният Смотърман трябваше да се изправи срещу своя сънародник от Тексас Рики Турсиос (12-5 MMA, 2-3 UFC) в двубой от категория петел в предварителната карта на събитието. Битката беше отменена след инцидента на кантара.

