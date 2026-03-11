Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

  • 11 март 2026 | 20:42
  • 349
  • 0
Трите български състезателки продължават напред на Европейското по борба до 23 години в Сърбия

Две от българските състезателки ще спорят директно за бронзови отличия, а една е на репешаж на Европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин (Сърбия).  Несрин Сюлейманова ще излезе срещу Михаела Самoил (Молдова) за бронза в категория до 55 килограма. Противничката ѝ е втора в Европа от миналия сезон и пета в света.

Ванеса Георгиева също ще има руска противничка за бронза - Мария Силина, която е пета в света до 23 години в категория до 76 кг. Преди това българката победи беларускинята Александра Симеонова с 5:1 и загуби от полякинята Патриция Кубер с 2:5. На полуфиналите българката отстъпи с туш за 2:02 минути пред Надя Соколовска (Украйна).

В категория до 59 кг Виктория Бойнова ще спори на репешаж с рускинята Екатерина Радишева, трета на Европейския шампионат до 20 години.

В четвъртък на тепиха излизат още три родни представителки. Олга Попова (57 кг) ще спори с Амори Андрич (Германия), трета на рейтинговия турнир Загреб оупън, и трета в света и в Европа до 23 години.

Фатме Шабан, която днес има рожден ден, ще срещне Рузана Мамадова (Азербайджан) в категория 62 кг. Противничката и е втора в света до 20 години и номер 1 в Европа за същата възраст, а през миналата година стана пета до 23 години.

При 72-килограмовите Даниела Бръснарова също ще излезе срещу представителка на Азербайджан - Захира Каримзада, трета от рейтинговия турнир Загреб оупън по-рано тази година.

При мъжете в свободния стил Ердал Галип (61 кг), Радомир Стоянов (86 кг) и Сали Салиев (92 кг) загубиха на репешажите.

В четвъртък ще бъде теглен жребий за класическия стил. Срещите утре започват в 11:30 часа.

