Драма на кантара преди UFC 324: Боец припадна, срещата му бе отменена

Галавечерта UFC 324 загуби още един двубой след плашеща сцена по време на официалното претегляне в петък.

Боецът в категория петел Камерън Смотерман припадна и падна по лице, след като успешно премина кантара за битката си с Рики Търсиос. Медицинският екип на място незабавно се притече на помощ на Смотерман, който остана на сцената известно време, преди да му помогнат да се изправи. 28-годишният боец изглеждаше в съзнание, но по-късно се наложи да бъде изнесен от сцената. Малко след това беше обявено, че двубоят между Смотерман и Търсиос официално отпада от програмата на UFC 324.

SCARY moment as Cameron Smotherman collapses after making weight for his #UFC324 matchup. 🙏 pic.twitter.com/eTBbR5BwUT — MMA Fighting (@MMAFighting) January 23, 2026

Драмата на официалния кантар продължи с двама ветерани, които не успяха да влязат в категорията си. Двукратният шампион на UFC в категория муха Дейвисон Фигередо тежеше 138.5 либри за двубоя си в категория петел с Умар Нурмагомедов. Алекс Перез пък закова кантара на 128.5 либри за срещата си в категория муха с Чарлз Джонсън.

И двамата бойци надвишиха лимита за своите категории с по 2.5 либри. Двубоите им ще се проведат по план, но Фигередо и Перез ще бъдат глобени с 20% от хонорарите си.

За щастие на феновете, нямаше проблеми с главното събитие за временната титла в лека категория между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет. Пимблет беше първият боец, който се качи на кантара, и тежеше 154 либри (70 кг). Гейджи беше последният, който се претегли, като показа точно 70.3 кг.

Участниците в подглавната битка в категория „петел“ – Шон О'Мали и Сонг Ядонг – също влязоха в категорията си безпроблемно.