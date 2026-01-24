Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Драма на кантара преди UFC 324: Боец припадна, срещата му бе отменена

Драма на кантара преди UFC 324: Боец припадна, срещата му бе отменена

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 481
  • 0

Галавечерта UFC 324 загуби още един двубой след плашеща сцена по време на официалното претегляне в петък.

Боецът в категория петел Камерън Смотерман припадна и падна по лице, след като успешно премина кантара за битката си с Рики Търсиос. Медицинският екип на място незабавно се притече на помощ на Смотерман, който остана на сцената известно време, преди да му помогнат да се изправи. 28-годишният боец изглеждаше в съзнание, но по-късно се наложи да бъде изнесен от сцената. Малко след това беше обявено, че двубоят между Смотерман и Търсиос официално отпада от програмата на UFC 324.

Драмата на официалния кантар продължи с двама ветерани, които не успяха да влязат в категорията си. Двукратният шампион на UFC в категория муха Дейвисон Фигередо тежеше 138.5 либри за двубоя си в категория петел с Умар Нурмагомедов. Алекс Перез пък закова кантара на 128.5 либри за срещата си в категория муха с Чарлз Джонсън.

И двамата бойци надвишиха лимита за своите категории с по 2.5 либри. Двубоите им ще се проведат по план, но Фигередо и Перез ще бъдат глобени с 20% от хонорарите си.

За щастие на феновете, нямаше проблеми с главното събитие за временната титла в лека категория между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет. Пимблет беше първият боец, който се качи на кантара, и тежеше 154 либри (70 кг). Гейджи беше последният, който се претегли, като показа точно 70.3 кг.

Участниците в подглавната битка в категория „петел“ – Шон О'Мали и Сонг Ядонг – също влязоха в категорията си безпроблемно.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

  • 23 яну 2026 | 18:03
  • 5816
  • 0
Чад Мендес срещу Бенсън Хендерсън е част от събитието RAF 6

Чад Мендес срещу Бенсън Хендерсън е част от събитието RAF 6

  • 23 яну 2026 | 14:50
  • 514
  • 0
Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

  • 23 яну 2026 | 13:00
  • 731
  • 0
Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

  • 23 яну 2026 | 11:02
  • 1063
  • 0
Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

  • 23 яну 2026 | 10:04
  • 1018
  • 0
Преизбраха Красимир Инински за президент на БФ Бокс с пълно единодушие

Преизбраха Красимир Инински за президент на БФ Бокс с пълно единодушие

  • 22 яну 2026 | 14:26
  • 591
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 14845
  • 10
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 9334
  • 13
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 1824
  • 0
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 1310
  • 0
Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

Дъжд "дави" българските отбори в Турция - вече падна една проверка

  • 24 яну 2026 | 09:19
  • 240
  • 0
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Жегите в Мелбърн прекъснаха голяма част от мачовете

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Жегите в Мелбърн прекъснаха голяма част от мачовете

  • 24 яну 2026 | 08:23
  • 4767
  • 1