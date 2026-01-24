Реал може да излезе начело при победа срещу Виляреал

Виляреал ще посрещне Реал Мадрид в мач от испанската Ла Лига, който ще се изиграе на 24 януари 2026 г. Двубоят на стадион "Де ла Серамика" започва от 22:00 часа.

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Реал Мадрид заема второто място в класирането на Ла Лига с 48 точки от 20 изиграни мача, като "белите" имат 43 отбелязани и 17 допуснати гола. Виляреал се намира на третата позиция с 41 точки от 19 срещи, с голова разлика 37:19. Победа за домакините в този двубой би намалила разликата между двата отбора до само 4 точки и би затвърдила претенциите на "жълтата подводница" за място в топ 3. От друга страна, успех за гостите от Мадрид би увеличил аванса им пред Виляреал на 10 точки, което значително би затруднило опитите на домакините да се доближат до върха.

Аякс запази искрица надежда за плейофите след успех над Виляреал

Виляреал идва в този мач след две поредни загуби - с 1:2 срещу Аякс в Шампионската лига на 20 януари и с 2:0 от Бетис в Ла Лига на 17 януари. Преди това "жълтата подводница" записа две победи - 3:1 срещу Алавес на 10 януари и 1:3 като гост на Елче на 3 януари. В последния си мач от 2025 г. отборът загуби с 0:2 от Барселона на 21 декември. Реал Мадрид, от своя страна, разгроми Монако с 6:1 в Шампионската лига на 20 януари и победи Леванте с 2:0 в Ла Лига на 17 януари. Преди това "кралският клуб" претърпя две поредни загуби - с 3:2 от Албасете за Купата на краля на 14 януари и с 3:2 от Барселона в Суперкупата на Испания на 11 януари. На 8 януари мадридчани победиха Атлетико Мадрид с 1:2 в същия турнир.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има значително предимство с три победи и една равна среща, докато Виляреал не е успял да запише победа. Последният двубой между тях се състоя на 4 октомври 2025 г., когато Реал Мадрид спечели с 3:1 на своя стадион. Преди това, на 15 март 2025 г., "белите" отново надделяха с 2:1 на "Де ла Серамика". На 5 октомври 2024 г. Реал Мадрид постигна победа с 2:0 като домакин. Най-резултатният мач между двата тима беше на 19 май 2024 г., когато се стигна до зрелищно 4:4 на стадиона на Виляреал. На 17 декември 2023 г. Реал Мадрид разгроми "жълтата подводница" с 4:1 в Мадрид.

Алберто Молейро се очертава като звездата на Виляреал в този сезон. 22-годишният офанзивен полузащитник демонстрира изключителна техника и визия на терена, превръщайки се в основен двигател на атаките на "жълтата подводница". Неговата способност да създава голови положения и да пробива защитите на противниците е ключова за успехите на отбора в настоящата кампания. Молейро е особено ефективен на домашния терен, където често успява да разкрие пълния си потенциал. От страна на Реал Мадрид, Винисиус Жуниор продължава да бъде един от най-опасните футболисти в световния футбол. Бразилският крилен нападател впечатлява с невероятната си скорост и дрибъл, създавайки постоянни проблеми за защитите на противниците. В тандем с Килиан Мбапе, Винисиус формира смъртоносно нападателно дуо, което е кошмар за всеки защитник. В последните си срещи срещу Виляреал, бразилецът неизменно е бил сред най-активните играчи на терена, като често е участвал директно в головите ситуации на своя отбор.