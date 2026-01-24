Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Младежите и девойките откриха програмата

Първата седмица от Australian Open приключва тази нощ с нова порция интересни мачове. Цели 67 срещи са включени в програмата за седмия ден, като те обхващат всички категории – както на сингъл при мъже, жени, девойки и юноши, така и в трите категории на двойките.

При мъжете нещата стартират малко около 1:30 часа българско време, където паралелно играят две от италианските ракети. Един от тези мачове ще бъде интересен и за българската публика, тъй като втората ракета на Ботуша Лоренцо Мусети се изправя срещу Томаш Махач, който елиминира Григор Димитров в първия кръг от основната схема на надпреварата.

По същото време руснакът Карен Хачанов играе с 25-ия в световната ранглиста Лусиано Дардери.

Интересното е, че непосредствено след това играе и първата италианска ракета, както и световен номер две Яник Синер, който трябва да преодолее американеца Елиът Специри. Именно Синер е и настоящият носител на трофея и при успех ще бъде само на четири мача от защитата на титлата си.

Друг играч от САЩ, Бен Шелтън, излиза на корта непосредствено след това, изправяйки се срещу Валентин Вашро от Монако. Техният сблъсък стартира не по-рано от 5:30 часа.

Следващият мач ще бъде чак в 8:00 часа и в него ще видим трети американски представител в лицето на Тейлър Фриц, чието предизвикателство е ветеранът Станислав Вавринка от Швейцария, който спечели трофея през 2014 г.

Последният представител на САЩ, който ще вземе участие в турнирния ден при мъжете, е 21-годишният Итън Куин. Той ще играе с Якуб Меншик от Чехия не по-рано от 9:00 часа.

Час по-късно започва и мачът на живата легенда Новак Джокович, който цели десет пъти триумфира на турнира в Мелбърн.

Не по-рано от 11:30 часа пък трябва да започне последният мач при мъжете. В него Каспер Рууд от Норвегия играе с хърватина Марин Чилич.

В 1:30 след полунощ стартират мачовете и при жените, като подобно на мъжете тук също всичко започва с две срещи едновременно.

При дамите също има засилено американско присъствие и две представителки на САЩ играят в първите два мача. В единия от тях Джесика Пегула се изправя срещу Оксана Салехметиева от Русия.

По същото време играе и настоящата носителка на трофея Мадисън Кийс, която се изправя срещу Каролина Плишкова от Чехия.

За 3:00 е насрочен един изцяло американски сблъсък. В него Пейтън Стърнс играе с Аманда Анисимова.

За половин час по-късно са насрочени други две срещи, в които ще играят представителки на Чехия. В едната Никола Бартункова играе с белгийката Елизе Мертенс.

Другата чешка състезателка, играеща по това време, е 13-ата в света Линда Носкова, която има отвъдевропейско предизвикателство в лицето на Синю Уанг.

След това има една огромна пауза в мачовете при жените и програмната схема се подновява с последните три срещи за деня чак в 10:00 часа сутринта. Тогава трябва да видим поредната чешка състезателка в лицето на младата Тереза Валентинова, която има много сериозен противник и ще трябва да преодолее петата в света Елена Рибакина от Казахстан.

Бившата лидерка в ранглистата на WTA Ига Швьонтек също играе в този часови диапазон и тя се изправя срещу рускинята Анна Калинская.

Единствената представителка на домакините при професионалистките, играещи тази вечер, е Мадисън Инглис, която има честта да закрие програмната схема с мач срещу японката Наоми Осака.

Интересното за тази нощ е, че турнирният ден официално се открива с мачове при младежите, а цели четири сблъсъка са програмирани за 1:00 часа.

Иначе общо 16 двубоя играят младите момчета, колкото трябва да изиграят и девойките. Техните ангажименти също стартират в 1:00 часа с пет двубоя.

Междувременно продължават и 1/16-финалите в двойките при мъжете с нови 7 мача. Първите два двубоя са програмирани за 1:30 часа, а последните три стартират не по-рано от 4:30.

Седем мача има и при двойките в турнира на WTA, където надпреварата също е на етап 1/16-финал. Първата среща е от 1:30 часа, а последните два сблъсъка трябва да започнат не по-рано от 6:00.

При смесените двойки има програмирани само пет мача, които са заключителните пет сблъсъка от първия кръг. Те са разпределени в два часови диапазона. Две срещи започват в 6:00 часа, а други три трябва да стартират не по-рано от 7:30.