Левски София - Марица в неделя по БНТ 3

Първите два отбора в класирането на женската Demax+ лига Марица (Пловдив) и Левски София се изправят един срещу друг в най-интересния мач от откриващия кръг на пролетния дял на шампионата.

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

В предишния им шампионатен сблъсък "жълто-сините" се наложиха с 3:0, а след това спечелиха и Купата на България по категоричен начин, отново без да загубят гейм.

Сега предстои епизод №3 в съперничеството между Левски и Марица. Не го пропускайте в неделя (25 януари) от 13,25 часа по БНТ 3.