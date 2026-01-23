Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Трикратен победител в Льо Ман ще оглави програмата за млади пилоти на Ауди

Трикратен победител в Льо Ман ще оглави програмата за млади пилоти на Ауди

  • 23 яну 2026 | 15:54
  • 227
  • 0

Трикратният победител в „24-те часа на Льо Ман“ Алан Макниш ще оглави програмата за млади пилот на отбора на Ауди във Формула 1.

56-годишният бивш състезател има един сезон като титуляр във Формула 1 с Тойота през 2002 година, след което изкара една година като тестов пилот на Рено през 2003 преди да се завърне към състезанията за издръжливост, в които постигна най-големите си успехи. Първата победа на Макниш в Льо Ман дойде през 1998 година с Порше, а след това той добави още два триумфа с Ауди през 2008 и 2013.

От Ауди защитиха амбициозната цел, която си поставиха за Формула 1
От Ауди защитиха амбициозната цел, която си поставиха за Формула 1

Между 2017 и 2021 Макниш беше ръководител на заводския отбор на Ауди във Формула Е преди неговото оттегляне от изцяло електрическия шампионат. А сега шотландецът ще се завърне на ръководна позиция в състава на германците, но вече във Формула 1.

„Нова глава започва днес.

„Горд съм да обява, че ще бъде директор на новосформираната програма за развитие на пилоти на отбора на Ауди във Формула 1.

„От многото ми години в моторспорта аз имам огромна страст да откривам, развивам и подкрепям следващото поколение таланти, за да станат шампиони.

„Вълнувам се да започна“, написа Макниш в своя профил във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

  • 23 яну 2026 | 13:54
  • 470
  • 0
Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

  • 23 яну 2026 | 13:53
  • 322
  • 0
Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 1461
  • 1
Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

  • 23 яну 2026 | 13:20
  • 723
  • 0
Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

  • 23 яну 2026 | 13:04
  • 1667
  • 0
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

  • 23 яну 2026 | 12:52
  • 3079
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 19474
  • 75
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 4515
  • 3
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 45582
  • 126
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 1885
  • 1
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 28519
  • 16
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 33439
  • 73