Трикратен победител в Льо Ман ще оглави програмата за млади пилоти на Ауди

Трикратният победител в „24-те часа на Льо Ман“ Алан Макниш ще оглави програмата за млади пилот на отбора на Ауди във Формула 1.

56-годишният бивш състезател има един сезон като титуляр във Формула 1 с Тойота през 2002 година, след което изкара една година като тестов пилот на Рено през 2003 преди да се завърне към състезанията за издръжливост, в които постигна най-големите си успехи. Първата победа на Макниш в Льо Ман дойде през 1998 година с Порше, а след това той добави още два триумфа с Ауди през 2008 и 2013.

Между 2017 и 2021 Макниш беше ръководител на заводския отбор на Ауди във Формула Е преди неговото оттегляне от изцяло електрическия шампионат. А сега шотландецът ще се завърне на ръководна позиция в състава на германците, но вече във Формула 1.

„Нова глава започва днес.



„Горд съм да обява, че ще бъде директор на новосформираната програма за развитие на пилоти на отбора на Ауди във Формула 1.



„От многото ми години в моторспорта аз имам огромна страст да откривам, развивам и подкрепям следващото поколение таланти, за да станат шампиони.



„Вълнувам се да започна“, написа Макниш в своя профил във Фейсбук.