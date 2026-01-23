Пореден защитник отпадна от състава на Байерн

Въпреки че Дайо Упамекано е поредният защитник, който отпада от състава на Байерн (Мюнхен) заради контузия, старши треньорът Венсан Компани няма притеснения за изграждането на защитната линия за срещата с Аугсбург в събота. „Дайо е болен и за съжаление, е извън тима за мача от първенството“, коментира Компани на пресконференцията днес, като след това добави, че не се притеснява за композирането на четиримата пред вратаря.

„Йосип Станишич, Конрад Лаймер, Саша Бой и сега Упа – всички те са защитници и не са на разположение. Въпреки това, имаме добра конкуренция за местата. Хироки Ито е здрав, Ким Мин-дже – също, както и Рафаел Герейро и Том Бишоф. Йозуа Кимих и Леон Горецка също могат да играят там“. „Но никога не се тревожа за стартовите 11, защото винаги съм бил уверен в надеждността на съблекалнята“, добави белгийският специалист и разкри едно от притесненията си, а то е „уплаха да не влезе вирус в съблекалнята“. „Надявам се никой да не бъде извън игра. Но Упа ще бъде в леглото още няколко дни - и се надявам никой друг“, каза той.

След това беше попитан как би коментирал различното ниво на представянето на отбора през първото и през второто полувреме. Но Компани не смята, че това касае точно Байерн. „Ако се замислим, това е проблем за другите отбори, защото те се оказват по-слаби през второто полувреме“, каза още той. Подобно нещо се видя и през седмицата в Шампионската лига, когато Байерн не успя да пробие белгийската защита през първата част, но след почивката вкара два гола, пропусна и дузпа и спечели с 2:0. "Предпочитам да бъде така – нещата да вървят не толкова добре преди почивката и силно след това. Обратното би било голям проблем“, завърши Компани.

Снимки: Gettyimages