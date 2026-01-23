Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Пореден защитник отпадна от състава на Байерн

Пореден защитник отпадна от състава на Байерн

  • 23 яну 2026 | 15:23
  • 443
  • 0
Пореден защитник отпадна от състава на Байерн

Въпреки че Дайо Упамекано е поредният защитник, който отпада от състава на Байерн (Мюнхен) заради контузия, старши треньорът Венсан Компани няма притеснения за изграждането на защитната линия за срещата с Аугсбург в събота. „Дайо е болен и за съжаление, е извън тима за мача от първенството“, коментира Компани на пресконференцията днес, като след това добави, че не се притеснява за композирането на четиримата пред вратаря.

Байерн вече е сигурен за топ 8, Кейн с обичайните голове и нещо не толкова типично
Байерн вече е сигурен за топ 8, Кейн с обичайните голове и нещо не толкова типично

Йосип Станишич, Конрад Лаймер, Саша Бой и сега Упа – всички те са защитници и не са на разположение. Въпреки това, имаме добра конкуренция за местата. Хироки Ито е здрав, Ким Мин-дже – също, както и Рафаел Герейро и Том Бишоф. Йозуа Кимих и Леон Горецка също могат да играят там“. „Но никога не се тревожа за стартовите 11, защото винаги съм бил уверен в надеждността на съблекалнята“, добави белгийският специалист и разкри едно от притесненията си, а то е „уплаха да не влезе вирус в съблекалнята“. „Надявам се никой да не бъде извън игра. Но Упа ще бъде в леглото още няколко дни - и се надявам никой друг“, каза той.

След това беше попитан как би коментирал различното ниво на представянето на отбора през първото и през второто полувреме. Но Компани не смята, че това касае точно Байерн. „Ако се замислим, това е проблем за другите отбори, защото те се оказват по-слаби през второто полувреме“, каза още той. Подобно нещо се видя и през седмицата в Шампионската лига, когато Байерн не успя да пробие белгийската защита през първата част, но след почивката вкара два гола, пропусна и дузпа и спечели с 2:0. "Предпочитам да бъде така – нещата да вървят не толкова добре преди почивката и силно след това. Обратното би било голям проблем“, завърши Компани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 3201
  • 1
Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 2008
  • 0
Дайч: Беше много тъжно

Дайч: Беше много тъжно

  • 23 яну 2026 | 13:29
  • 1118
  • 0
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 812
  • 0
Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

  • 23 яну 2026 | 12:40
  • 818
  • 0
Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

  • 23 яну 2026 | 12:29
  • 1324
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 19334
  • 75
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 4416
  • 3
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 45531
  • 126
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 1851
  • 1
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 28496
  • 16
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 33421
  • 73