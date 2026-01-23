Мъри Стоилов с ново постижение за историята в Турция

Популярни
  • 23 яну 2026 | 14:37
  • 504
  • 0
Българският специалист Станимир Стоилов, който изведе Гьозтепе до промоция в Суперлигата на Турция, а в момента води отбора втори сезон при най-добрите, в неделя при гостуването на Фенербахче, ще получи ново място в клубната история. Срещата Фенербахче – Гьозтепе е на 25-и януари (неделя) от 19:00 часа българско време, като отборът от Измир ще пристигне като 4-и в класирането. Стоилов ще се превърне във втория най-дълго ръководил „жълто-червените“ треньор изобщо за Гьозтепе.

До момента той е бил начело на тима в 85 мача в първенството и в турнира за Купата на страната, като балансът му е 44 победи, 21 равенства и 20 поражения при забележителната голова разлика от 148 вкарани и 78 допуснати гола. Само в първенството българинът е бил начело в 54 мача и в неделя ще изпревари Тамер Туна, който също има 54, а двамата си поделят 2-ото място в престижната класация. На първо място недостижим е местната легенда Аднан Сувари, който е старши треньор на отбора непрекъснато от сезон 1961/62 до 1970/71, след това през 1974/75 и за няколко мача през 1980-а година. Сувари има срещу името си 350 мача. След Стоилов и Тамер Туна, следва Рухи Карадуман с 52 мача на пейката като треньор на Гьозтепе, който беше задминат от българския специалист при успеха с 2:0 над Самсунспор на 21-и декември.

Пред репортер на Анадолската агенция (АА), Стоилов отбеляза, че се е наслаждавал на всеки мач, който Гьозтепе е играл откакто е в клуба. „Когато пристигнах в първия момент тука, основната ни цел беше да се класираме за Суперлига. Постигнахме го. Сега целта ни е да участваме в европейските купи. Това пътуване не се случва за една нощ, а към него се напредва стъпка по стъпка“.

След това попитан как се чувства вече като реален номер 2, веднага след Аднан Сувари, бившият национален треньор на България и Казахстан каза: „Стабилността на резултатите винаги е ценна за един клуб. Можем да промениш много неща, можеш да оформиш всеки детайл според собственото си разбиране. Името и снимката на Аднан Сувари винаги трябва да бъдат на преден план в нашия музей. Всеки нов треньор, който идва в Гьозтепе, трябва да се стреми да достигне това ниво, да подражава на това, което той е правил, и дори да постигне по-добри резултати.“ Накрая Стоилов благодари на привържениците на тима, които помагат изключително много с горещата си подкрепа всеки мач.

