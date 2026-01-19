Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  Гьозтепе на Мъри Стоилов продължава победния си ход в Турция

Гьозтепе на Мъри Стоилов продължава победния си ход в Турция

  • 19 яну 2026 | 21:21

  • 19 яну 2026 | 21:21
  • 3379
  • 4
Гьозтепе на Мъри Стоилов продължава победния си ход в Турция

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе спечели с 3:1 срещу Ризеспор в мач от 18-ия кръг на туската СуперЛига. Домакините поведоха през първата част с попадение на Новатус Дисма (39’). Гостите изравниха с гол от дузпа на Казим Лачи (60’), но възпитаниците на българина вкараха нови две попадения чрез Арда Куртулан (63’) и Ефкан Бекироглу (82’). Тимът на Станимир Стоилов бе предал владението на топката на противника в по-големи части от двубоя, играейки по-скоро на контраатака.

“Гьоз гьоз” успя да поведе в края на първата част, когато Дисма се възползва от лошо изчистена топка след центриране от фал и създалия се карамбол, за да открие резултата. “Черноморските ястреби” от Ризеспор получиха дузпа след час игра, след като топката се докосна в ръката на бразилеца Елитон, който преди време бе част и от състава на ЦСКА 1948. Казим Лачи реализира хладнокръвно 11-метровия наказателен удар и изравни. Радостта на гостите обаче бе кратка, тъй като футболистите на Гьозтепе възстановиха преднината си само четири минути по-късно след красив прехвърлящ удар на Арда Куртулан от границата на наказателното поле. Точка на спора бе сложена от резервата Ефкан Бекироглу. Нова изключително некачествена изява на един от централните бранители на Ризеспор даде възможност на Жуан да стреля, вратарят Яхия Фофана отби, но само за да даде възможност на Бекироглу да отбележи третото попадение в двубоя.

С този успех Гьозтепе продължава успешната си серия от три последователни победи. Възпитаниците на Станимир Стоилов имат четири успеха в последните си пет двубоя в шампионата и са на четвъртата позиция с 35 точки, само на три от третия Трабзонспор. Ризеспор е на 12-ото място с 18 пункта, а това бе втора последователна загуба за тима от Ризе.

