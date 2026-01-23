Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

Интер ще посрещне Пиза в мач от италианската Серия "А" на 23 януари 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" с начален час 21:45. Срещата ще бъде ръководена от съдията Матео Марченаро, който ще следи за спазването на правилата в този сблъсък между отбор от върха и такъв от дъното на класирането.

Българският национал Росен Божинов вече записа дебюта си за Пиза в Серия "А", но сега ще се надява да започне сред титулярите в биката в Милано. Това ще бъде голям шанс за младия защитник да се изправи срещу някои от най-големите звезди в модерния футбол и да покаже на какво е способен.

Интер доминира в Калчото, заемайки първото място с 49 точки след 21 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика с 44 отбелязани и само 17 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната им защита. Ако спечелят днес, играчите на Кристиан Киву имат шанс да се откъснат на върха и да дръпнат с 6 точки пред преследвача си Милан, поне преди изиграването на останалите мачове от кръга.

От друга страна, Пиза се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-то място с едва 14 точки от същия брой мачове. Гостите имат сериозни проблеми в нападение с едва 16 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 31. Отборът се нуждае от всяка точка, която може да измъкне, макар задачата им да изглежда почти невъзможна.

Интер демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Нерадзурите" победиха Удинезе като гост с 1:0 (на 17.01.2026), надделяха над Лече с 1:0 (на 14.01.2026) и биха Парма като гост с 2:0 (на 07.01.2026). Единственото им равенство дойде срещу Наполи (2:2 на 11.01.2026), а загубата - в Шампионската лига срещу Арсенал с 1:3 (на 20.01.2026).

Пиза, от своя страна, показва колебливи резултати с три равенства и две загуби. Тимът завърши наравно с Аталанта (1:1 на 16.01.2026), Удинезе (2:2 на 10.01.2026) и Дженоа (1:1 на 03.01.2026), но претърпя поражения от Комо (0:3 на 06.01.2026) и Ювентус (0:2 на 27.12.2025).

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Интер има предимство. В последната им среща от Серия "А" на 30 ноември 2025 г., "нерадзурите" победиха с 2:0 като гости. Преди това, през август 2024 г., двата отбора завършиха наравно 1:1 в приятелски мач. Най-убедителната победа в историята на сблъсъците им принадлежи на Интер, който разгроми Пиза със 7:0 в контролна среща през септември 2020 г. Статистиката показва, че Интер има психологическо предимство в този двубой, особено в официалните мачове.