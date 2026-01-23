Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

Оливър Солберг продължи да се откъсва в челото на класирането на рали „Монте Карло“, с което стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) и вече води с над минута пред своя най-близък преследвач Елфин Еванс.

В рамките на днешните сутрешни етапи младият швед даде две най-бързи времена, след като беше над всички в първото и третото изпитание. Той обаче загуби близо половин минута в средното, в което той спука гума малко след средата на отсечката.

Another super Solberg stage win in a slushy SS6 by 8.8s increases his lead back above a minute at the end of Friday morning! 👏



Elfyn and Seb remain 2nd and 3rd overall 💪#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/QsfbqwfTbD — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 23, 2026

Въпреки това Солберг прибави близо 20 секунди към своя аванс и вече води с 1:04.2 минути пред Еванс, който се възползва от спуканата гума на своя съотборник в Тойота и спечели днешния втори етап. Трети в класирането с пасив от 1:39.9 се движи десеткратният победител в надпреварата Себастиен Ожие. И днес световният шампион изпитваше липсва на увереност върху заснежените и заледени пасажи, в които той губеше страшно много време от Солберг и Еванс.

Not the ‘who did it better?’ clip we had in mind#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/rBhut03P0U — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 23, 2026

На 16.7 зад третия от пилотите на Тойота се движи и първият представител на Хюндай Тиери Нювил, който също не се чувстваше максимално комфортно в сложните условия на ралито. На 31.6 зад световния шампион за 2024 се намира неговият съотборник Адриен Фурмо, а в топ 10 влизат още Джон Армстрон (М-Спорт), спукалият две гуми сутринта Такамото Кацута (Тойота), Хейдън Падън (Хюндай) и лидерите в WRC2 Лео Росел (Ситроен) и Николай Грязин (Ланча).

Рали „Монте Карло“, първи кръг за сезон 2026 в WRC, продължава по-късно днес с вторите минавания на трите отсечки, които бяха минали сутринта. Те са предвидени съответно за 16:16, 17:44 и 19:05 часа българско време, което означава, че финалният етап за деня ще се кара на фарове.