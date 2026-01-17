Силен Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск записа 5-и успех в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов изигра пореден силен мач за своя Шлепск Малов Сувлаки в Полша.

Шлепск Малов Сувлаки победи у дома Стеам Хемарпол Политехника (Ченстохова) с 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:18) в мач от 17-ия кръг в полската Plus Liga.

Това бе 5-и успех за Аспарух Аспарухов и съотборниците му от началото на сезона и с актив от 18 точки (5 победи, 11 загуби) Шлепск е на 10-о място във временното класиране.

Аспарух Аспарухов игра много силно и реализира 14 точки (2 аса, 3 блока, 41% ефективност в атака, 13% перфектно и 54% позитивно посрещане - +6).

Диагоналът Бартош Филипяк заби 30 точки (2 аса, 3 блока, 60% ефективност в атака - +23).

За Ченстохова Патрик Индра реализира 18 точки (1 ас, 1 блок, 46% ефективност в атака - +11).

ШЛПЕКС МАЛОВ СУВАЛКИ - СТЕАМ ХЕМАРПОЛ ПОЛИТЕХНИКА (ЧЕНСТОХОВА) 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:18)

ШЛЕПСК: Карол Янкиевич 4, Бартош Филипяк 30, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 14, Енрике Онарато 10, Дейвид Смит 8, Ян Новаковски 5 - БартошМариански-либеро (Антони Квасигрох 1, Дамиан Виержбински, Камил Дрошински)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСЕВИЧ

ЧЕНСТОХОВА: Лучано Де Чеко 4, Патрик Индра 18, Бартоломей Липински 12, Милад Ебадипур 9, Себастиан Адамчик 11, Даниел Попиела 7 - Бартоломей Остой-либеро (Якуб Киедос 1, Артур Слугоцки, Самуел Жанлис 1, Томаш Ковалски)

Старши треньор: ГИЙЕРМО ФАЛАСКА.