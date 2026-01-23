Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

Отборът на Рейсинг Булс обяви официално привличането на Дан Фалоус, който ще заеме позицията на технически директор във втория отбор на Ред Бул.
За последно Фалоус заемаше същата позиция в Астън Мартин от април 2022 до ноември 2024. Преди това британският инженер оглавяваше аеродинамичния депертамент на Ред Бул между 2006 и 2021. В Рейсинг Булс Фалоус ще бъде отговорен за цялостната техническа посока на отбора и ще рапортува пред главния технически директор на екипа Тим Гос.
„Много се радвам, че се присъединявам към Рейсинг Булс във вълнуващ момент за екипа. Имаме ясна визия и силна техническа амбиция и очаквам с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с Тим и по-широката инженерна група, за да помогнем за повишаване на производителността и да продължим да изграждаме екипа за в бъдеще“, заяви Фалоус.
„Дан има богат опит, а техническите му познания и лидерски качества ще бъдат истински актив за екипа, докато продължаваме да се развиваме и да се стремим да напредваме конкурентно. Щастливи сме да го приветстваме в Рейсинг Булс“, коментира ръководителят на Рейсинг Булс Алан Пърмейн.
Снимки: Gettyimages