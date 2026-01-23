Сабаленка се надява да има дълга кариера по подобие на Новак и други звезди в мъжкия тенис

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка е вдъхновена от дълголетието на Новак Джокович и други тенисисти при мъжете, и се надява да се състезава дори след като има деца.

27-годишната беларускиня вече има четири титли от Големия шлем и е сред фаворитите за спечелването на Откритото първенство на Австралия, с което тя би извоювала трети трофей в Мелбърн. По-рано днес Сабаленка достигна четвъртия кръг за шеста поредна година, а там ще се изправи срещу канадката Виктория Мбоко.

На 38 години Новак Джокович все още е близо до върха в световния тенис, докато 40-годишният Стан Вавринка открадна шоуто в четвъртък след рекордна петсетова победа срещу по-младия с две десетилетия Артюр Жеа.

Сабаленка все още е далеч от подобно постижение, но е заинтересована от идеята да има дълга кариера, дори след като стане майка.

„Имам чувството, че вече възрастта не е от значение в спорта. Всичко зависи от това как подхождаш към нещата и дали имаш умен екип около себе си. Така че според мен една кариера може да бъде удължена с доста години“, заяви Арина Сабаленка след победата срещу Анастасия Потапова, цитирана от агенция Ройтерс.

„Идеалното за мен е да имам деца като стана на 32, или нещо такова. Но познавайки се, аз обичам трудните предизвикателства. Така че чувствам сякаш дори след като имам деца, ще искам да се предизвикам сама - да се върна и да видя дали все още го мога. Така че най-вероятно ще ме видите да бъда онази баба на тура, която все още се опитва да играе. Надявам се да продължа да съм равностойна на младите момичета“, пошегува се Сабаленка.

В ранните етапи на кариерата си тенисистката от Беларус имаше проблеми с контрола на емоциите, но според нея младите състезателки от новото поколение се справят по-добре с напрежението.

„Според мен щеше да ми бъде много трудно да се справям с подобни успехи на толкова млада възраст. Днес обаче тези момичета постигат много неща толкова рано, играят страхотен тенис, но и са много зрели, невероятно е“, завърши тя.