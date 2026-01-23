Популярни
Мениджърът на Рейнджърс: Показахме повече от нещата, които искам да виждам

  • 23 яну 2026 | 10:00
Мениджърът на Рейнджърс Дани Рьол изрази задоволството си от победата с 1:0 над Лудогорец, която беше първа за тима в Лига Европа, но и седма поредна във всички турнири.

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

„Според мен, като цяло, когато спечелиш с 1:0 и със суха мрежа, това е доста позитивно. Постигнахме първа победа в Европа, като си говорихме как искахме да продължим нашия процес. В последните три мача, включително срещу Брага, можехме да победим. В гостуванията ни трябва да взимаме поне една точка, а днес победихме и за първи път спечелихме три точки. Сега имаме седем поредни успеха и мисля, че е фантастично, но изискванията ни са по-високи.

Особено през втората част, имахме някои добри ситуации и положения, но трябваше да затворим мача по-рано с 2:0 или 3:0. Тогава ситуацията нямаше да е срещу нас. Като цяло, това е аспект, който трябва да подобрим: необходимо е да се възползваме от шансовете ни. Общо взето, в момента съм доволен от процеса, но знам, че и следващите мачове ще са тежки. Можем повече, като не става въпрос за 99%, защото винаги са необходими 100%. Точно от това имаме нужда и е причината да сме в тази ситуация с много победи. Това искам от моя състав и в неделя. Мисля, че Джак Бътланд направи добри спасявания.

Имахме някои доста добри моменти, особено през втората част. На почивката си говорихме за две неща: да адаптираме пресата през второто полувреме и да бъдем малко по-агресивни. Това беше повече от нещата, които искам да виждам, като беше по-добре от това, за което си говорихме. Искаме да се движим между линиите в „червената“ зона. В тези моменти създавахме още и още положения, което беше страхотно.

Бътланд: Лудогорец се представи много добре
Бътланд: Лудогорец се представи много добре

Сега трябва да се стремим да вкарваме повече голове в края на атаките ни, но, като цяло, мисля, че в момента процесът е страхотен и трябва да сме доволни от това, но също така и взискателни, като това е стандартът, който искаме да виждаме. Мисля, че показахме част от това, но също така видях доста възможности от игра след нейно изграждане, което беше страхотно, но става въпрос и за реализирането им, така че ми се иска да се възползваме от шансовете ни“, коментира Рьол пред клубната телевизия.

Снимки: Gettyimages

