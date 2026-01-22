Популярни
Барцокас: Победата е важна, но играхме много зле през второто полувреме

  • 22 яну 2026 | 22:41
  • 197
  • 0

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас акцентира върху важността на победата на над Анадолу Ефес, като същевременно изрази недоволството си от представянето на отбора си през второто полувреме на срещата. Грандът от Пирея успя да измъкне ценна победа като гост над закъсалия турски отбор, надделявайки със 74:68 в мач от 24-ия кръг на Евролигата.

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Въпреки положителния резултат, представянето на "червено-белите", особено след почивката, не остави доволен техния треньор.

В изявлението си след края на мача Йоргос Барцокас подчерта значението на резултата, но не пропусна да критикува играта на своите възпитаници.

"Всеки мач в Евролигата, особено в тази фаза на сезона, е много важен. Играхме добра защита, разпределяхме топката правилно, въпреки че имахме някои пропуснати наказателни удари, които не ни помогнаха. Победата е много важна и това е, което запазваме, но истината е, че играхме много зле през второто полувреме", коментира опитният специалист.

"Не искам да анализирам мача фаза по фаза. Безспорно, тройката на Уолкъп изигра решаваща роля, както и последвалият флоутър на Везенков. Преди това бяхме пропуснали три лесни поднасяния. Баскетболът е игра на числа и през второто полувреме нашите проценти спаднаха значително. Въпреки всичко, успяхме да спечелим победата и това е нещо, което ценя особено много", добави Барцокас.

Снимки: Imago

