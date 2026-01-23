Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Завърналият се в ЦСКА Димитър Евтимов даде интервю пред Sportal.bg в Анталия. Опитният вратар, който е любимец на феновете на "армейците", заяви, че се надява да стане шампион с отбора на сърцето си.

"Подготовката върви много добре, това е моят десети ден с отбора. Има един добър колектив, това е изключително важно. В ЦСКА има страхотни футболисти. Смятам, че ще влезем добре подготвени във втората част на сезона. В добра форма съм, малко съм закъснял с подготовката заради една лека контузия в коляното в края на полусезона.

ЦСКА смени съперника за последната контрола, обяви причините

Как се случи моят трансфер? Знаете, че работих с Христо Янев във Враца. Той беше основният "виновник" да се върна в ЦСКА. Той знае какво значат тези свещени четири букви за мен. Този трансфер беше един от най-лесните, които могат да се направят. Въпреки това, което казвам, ми беше доста тежко да напусна Ботев (Враца) - изкарах една година там, намерих добри приятели.

Дали работя "грамотно"? Продължавам да работя грамотно (смее се). Получиха се едни закачки, да, но аз съм много широкоскроен човек, той (б.а. Цветомир Найденов) също, не приемам тези неща негативно. Всичко е в кръга на шегата, няма лоши чувства. В България има много добри вратари - във всеки отбор има по двама такива. В ЦСКА имаме млад национал на Беларус - Фьодор Лапоухов, който има огромни качества, и Дани Николов, пред когото е бъдещето. Ще им помагам и ще засиля конкуренцията.

Най-важното нещо за един вратар? С годините осъзнах, че добрият вратар трябва да вкарва сигурност в отбора си. Трябва да бъде лидер, да всява респект и у противниците, и у съотборниците си. Цесекар ме направи моят баща, Бог да го прости. Той беше огромен цесекар. Всеки в Шумен знае, че баща ми беше върл фен на ЦСКА, запали ме "още от дете". Дори, когато бях в Англия, десет години, винаги гледах и подкрепях отбора. През 2020 г. нямаше как да отклоня възможността да дойда в ЦСКА, това беше шанс да осъществя една мечта.

Арда разузнава ЦСКА в Турция

В последните десет и повече години червена България е доста изстрадала. Аз се смятам за един от тях, защото съм фен на отбора. В последните 15-16 години ЦСКА не е на това място, на което му приляга. Да, спечелихме Купата на България с г-н Пенев, успяхме да се класираме за Лига Европа и Лига на конференциите, но всички - фенове и футболисти, таим желанието да спечелим титлата.

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

Надявам се през втория ми престой в ЦСКА, през първия малко не ни стигна, да успеем да спечелим тази титла. Пожелавам на цяла червена България това да се случи! Да, няма да е лесно, но виждам начина, по който се работи в ЦСКА сега, професионализмът е във всяко едно звено. Сега е моментът да направим нещо значимо", каза Димитър Евтимов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия