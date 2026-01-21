Гасперини: Спечелването на трофей в Европа се превърна в проблем за италианските отбори

Наставникът на Джан Пиеро Гасперини призна, че не си е поставил за цел спечелването на трофея в Лига Европа. Той добави, че неделното домакинство на Милан е по-важно за отбора, отколкото утрешния сблъсък с Щутгарт на “Олимпико” заради амбицията на “вълците” да завършат в топ 4 в Серия "А".

“Бих казал, че тимът е в добра форма, като изключим травмата на Марио Ермосо и обичайните контузии. Ние сме в добра физическа форма и е ясно, че утрешният мач ще бъде по-оспорван от този срещу Милан, който ще изисква по-голямо внимание. Ние сме в добра позиция в Лига Европа и знаем, че ако спечелим, имаме добри шансове да избегнем плейофите, но е вярно, че определено се фокусираме повече върху първенството. Рома веднага се открои с този тип манталитет. Веднага открих един силно мотивиран колектив, който има желание да направи силен сезон и да бъде на разположение. Надявам се, че с времето ще подобрим качествата си, особено в нападение, което ни беше слабото място в някои мачове. По отношение на изявите, много малко са тези, в които тимът не успя да се справи.

Gasperini: "The team is going through a good period. I found a group that wanted to do well right from the start. I hope we can improve the quality of the game going forward." https://t.co/MFgfBvAIYn — RomaPress (@ASRomaPress) January 21, 2026

Не се концентрирам върху триумф в Лига Европа. Спечелването на трофей в Европа се превърна в проблем за италианските отбори. Вижте например вчерашните мачове. Трябва да изместим фокуса си за момент и да помислим за развитието и израстването, за да се опитаме да станем по-добър отбор. Може би по този начин ще успеем да спечелим нещо. Винаги сме играли, за да даваме най-доброто от себе си. Ясно е, че на старта на сезона не бяхме много сигурни какъв беше нашият потенциал. След 21 кръга в първенството нищо не е окончателно, но ако останем на четвъртото място, значи сме си го заслужили. Ще направим всичко по силите си, за да защитим тази четвърта позиция и ако е възможно, да я подобрим. Всичко започва с това какво мислим за себе си.

Официално: наемът на Бейли в Рома приключи

Мисля, че Пауло Дибала се справяше добре в даден момент от сезона, след което се контузи отново и му трябваше време, за да се възстанови. С изминаването на годините може и да му липсва скорост, но все още е способен да играе и когато е подпомаган от съотборниците си, той може да бъде решаващ. Леон Бейли, за съжаление, имаше негативен период. Той получи травма още в първата си тренировка и след това беше истинско изпитание за него, защото беше контузен доста дълго. Всеки път, в който изглеждаше сякаш можеше да се възстанови, той отново се контузваше. Жалко, защото го мислехме за играч, който щеше да бъде добавена стойност за нас. Травмите му доведоха до решението за неговото връщане на Астън Вила. Това отваря една нова глава и не знам какво може да стане през следващите десет дни. Според мен, ако има ситуации, които могат да доведат до подобрение като тази с Донийл Мален, няма проблем, но в противен случай ще си останем в същия състав”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages