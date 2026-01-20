Уест Хам ще задържи нападател след негов победен гол

Уест Хам реши да задържи Калъм Уилсън до края на сезона. 33-годишният нападател не бе използван често от Нуно Еспирито Санто и клубът възнамеряваше да прекрати договора му. Евертън, Селтик и Ал-Шабаб от Саудитска Арабия се интересуваха от него.
В събота обаче той влезе като резерва и отбеляза победния гол срещу Тотнъм, с което донесе много ценни три точки на "чуковете". Това попадение е променило мнението на ръководството на Уест Хам и сега клубът смята да го задържи с надеждата, че той ще помогне в битката за оцеляване.
Бившият нападател на Нюкасъл и Борнемут пристигна в Уест Хам миналото лято с идеята да получава повече игрово време. Въпреки гола му миналия уикенд не е ясно колко възможности ще получава Уилсън, тъй като "чуковете" привлякоха Тати Кастейяно и Пабло Фелипе през януарския трансферен прозорец.
Снимки: Imago